Rusové označují Babiše za českého Trumpa. Vrbětice mu ale nezapomněli, říká expert

Ministři nové vlády míří na Úřad vlády na první jednání autobusem. (15. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jiří Just
Rozhovor   18:00
OD NAŠEHO ZPRAVODAJE Z RUSKA - Nástup nové vlády Andreje Babiše sledují v Moskvě s jistým zájmem. Hromadné vyhoštění ruských diplomatů v roce 2021 po odhalení viníků výbuchu ve Vrběticích mu ale Rusové nezapomněli. „Osobnost Babiše není pro Rusy tak důležitá, zajímají je spíše jeho možné kroky na evropské scéně a ve vztahu k Rusku,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Michail Veděrnikov, vedoucí vědecký pracovník oddělení pro výzkum střední a východní Evropy Ústavu Evropy Ruské akademie věd.

Lidovky.cz: Český prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval vládu staronového českého premiéra Andreje Babiše. Všimli si této zprávy v Rusku?
Tradičně se ruská média zajímají zejména o volby. Zvláště o ty, během nichž je možná změna politického směřování dané země. Proto byla pozornost vůči podzimní volební kampani v České republice velmi vysoká. Obvykle však následný proces jmenování premiéra a jeho peripetie nevzbuzují žádný větší zájem.

V Rusku panuje očekávání, že Babiš odmítne urychlené odstřižení EU od ruské ropy a plynu a bude schopen zvýšit jejich dovoz prostřednictvím stále existujících kanálů.

Ale v aktuálním případě České republiky lze říct, že novináři aktivně pokrývali celý tento proces, přičemž v posledních dnech, když bylo jasné, že Babiš bude jmenován, jejich aktivita výrazně zesílila. Je také patrné, že ruští novináři chtějí informovat a poukazovat na výrazná prohlášení vítězného politika. Především v souvislosti s Ukrajinou a osudem české podpory této východoevropské země.

