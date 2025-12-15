Lidovky.cz: Český prezident Petr Pavel v pondělí jmenoval vládu staronového českého premiéra Andreje Babiše. Všimli si této zprávy v Rusku?
Tradičně se ruská média zajímají zejména o volby. Zvláště o ty, během nichž je možná změna politického směřování dané země. Proto byla pozornost vůči podzimní volební kampani v České republice velmi vysoká. Obvykle však následný proces jmenování premiéra a jeho peripetie nevzbuzují žádný větší zájem.
V Rusku panuje očekávání, že Babiš odmítne urychlené odstřižení EU od ruské ropy a plynu a bude schopen zvýšit jejich dovoz prostřednictvím stále existujících kanálů.
Ale v aktuálním případě České republiky lze říct, že novináři aktivně pokrývali celý tento proces, přičemž v posledních dnech, když bylo jasné, že Babiš bude jmenován, jejich aktivita výrazně zesílila. Je také patrné, že ruští novináři chtějí informovat a poukazovat na výrazná prohlášení vítězného politika. Především v souvislosti s Ukrajinou a osudem české podpory této východoevropské země.