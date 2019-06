Lhůta, kterou vládě Hongkongu stanovili demonstranti, nebyla dodržena. Protesty budou pokračovat

Hongkong Správkyně Hongkongu Carrie Lamová ignorovala lhůtu, kterou jí dali demonstranti ke stažení kontroverzního návrhu zákona, jenž by umožňoval vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu do pevninské Číny. Lamová, za níž stojí vláda v Pekingu, pod tlakem masových protestů o víkendu schvalování zákona odložila na neurčito. Studentské skupiny ji ale na internetu vyzvaly, aby návrh zákona do čtvrtečních 17:00 místního času (11:00 SELČ) zcela stáhla, jinak lidé vyjdou v pátek znovu masově do ulic.

Organizátoři demonstrací rovněž požadují, aby vláda zprostila obvinění všechny občany zadržené při protestech minulý týden a obvinila policii z násilí vůči demonstrantům. Po Lamové chtějí, aby podala demisi.



Aktivisté v minulých dnech uvedli, že pokud nebudou požadavky prodemokratické opozice do dané lhůty splněny, obklopí demonstranti v pátek znovu vládní komplex v centru Hongkongu. Podle agentury AP se už ve čtvrtek vpodvečer místního času začali demonstranti kolem sídla vlády a parlamentu scházet.

V neděli se demonstrací proti extradičnímu zákonu v sedmimilionovém Hongkongu účastnily podle organizátorů téměř dva miliony lidí, podle policie bylo účastníků 338 000. Šlo o rekordní počet demonstrantů od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997. Minulý týden ve středu utrpělo 80 lidí zranění, když policie zasáhla proti demonstrantům slzným plynem, vodními děly a gumovými projektily.

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

Lamová se sice na úterní tiskové konferenci osobně omluvila za krizi, kterou návrh extradičního zákona vyvolal, žádné další ústupky ale neslíbila. Prohlásila naopak, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. Znamená to, že by zůstala v úřadu ještě další tři roky.