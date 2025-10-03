Už to dělat nebudu, řekl Putin o dronech létajících nad Dánskem

  10:15
Ruský vůdce Vladimir Putin na čtvrtečním setkání účastníků odborně-analytického fóra Valdajský klub žertem slíbil, že už víckrát drony do Dánska posílat nebude. Zmínil to v narážce na incidenty, které si minulý týden vynutily uzavření dánských letišť. Prohlásil rovněž, že hysterie okolo údajných ruských dronů, která zachvátila Evropu, má jen odpoutat pozornost od problémů Západu.

Válka na Ukrajině

„Vladimire Vladimiroviči, proč posíláte tolik dronů do Dánska?“ ptal se ruského prezidenta moderátor. „Už to nebudu dělat,“ odpověděl s lehce ironickým tónem Putin.

Ruský prezident Vladimir Putin na odborně-analytickém fóru Valdajský klub v Soči (2. října 2025)
Rusko už dříve popřelo odpovědnost za incidenty, které přiměly evropské země jednat o plánech na posílení obrany proti dronům. Polské a spojenecké stíhačky minulý měsíc sestřelovaly ruské drony, které pronikly do polského vzdušného prostoru.

Ruské vojenské lodě v pátek také opakovaně pluly nebezpečně blízko dánských armádních plavidel, řekl šéf dánské rozvědky. Existuje velké riziko sabotáže, dodal.

Francie v této souvislosti vyšetřuje čínského kapitána lodi patřící do takzvané ruské stínové flotily, kterou zadržela ve středu u pobřeží Bretaně. Tanker se ve dnech dronových přeletů pohyboval blízko dánských břehů a úřady prověřují, zda bezpilotní letouny nemohly vzlétat z jeho paluby.

Válka na Ukrajině

