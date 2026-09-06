Podstatné plány, řekl Bílý dům ke schůzce s Putinem. Američané odletěli do Polska

Autor: ,
  7:25aktualizováno  7:25
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu na jednání s americkými vyjednavači...

Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu na jednání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem (vpravo) a Jaredem Kushnerem (vlevo). (5. září 2026) | foto: ČTK

Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu na jednání s americkými vyjednavači...
Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu na jednání s americkými vyjednavači...
Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu na jednání s americkými vyjednavači...
V Moskvě se objevila kolona vozidel, v nichž by měli sedět Trumpovi vyjednavači...
20 fotografií
Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v Kremlu s Vladimirem Putinem projednali podstatné plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. Sdělil to Bílý dům v prvním vyjádření k sobotnímu jednání. Letadlo s Witkoffem a Kushnerem podle webu FlightRadar24 letělo z Moskvy do Polska a přistálo na letišti u Řešova. V neděli by měli oba vyslanci jednat v Kyjevě.

„Vyslanci (Witkoff a Kushner) projednali podstatné plány pro další kroky, které budou oznámeny v nadcházejících týdnech, a těší se na zítřejší (nedělní) stejně produktivní setkání na Ukrajině,“ sdělil v noci na neděli Bílý dům.

Americký prezident Donald Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl Trump, který se o ukončení války Ruska s Ukrajinou snažil už po návratu do Bílého domu loni v lednu. Několik kol jednání ale mír nepřinesla a úsilí Washingtonu polevilo letos kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Už minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe.

Jednání v Kremlu trvala podle agentury TASS v sobotu tři hodiny a kromě Putina se jich za ruskou stranu účastnil i jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev. Ušakov posléze jednání označil za konstruktivní a maximálně upřímná. Uvedl také, že ruský prezident opět zdůraznil potřebu řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu a že se dohodli, že Trump a Putin zůstanou v kontaktu.

Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014, na což Moskva reagovala anexí Krymu a vyvoláním povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.

Podle webu Flightradar24 boeing s americkou delegací přiletěl z Moskvy do Řešova v neděli v 1:30 SELČ. Významné osobnosti navštěvující Ukrajinu od začátku ruské invaze v únoru 2022 obvykle cestují vlakem ze sousedních zemí.

Putin v sobotu podle svého mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že Rusko v souvislosti s příjezdem americké delegace do Ruska a následně na Ukrajinu pozastaví na tři dny vzdušné útoky na Kyjev. Podobně se podle Zelenského také Ukrajina až do pondělí zdrží útoků na Moskvu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.