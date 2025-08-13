Putin si telefonoval s Kimem, hovořili o válce na Ukrajině i vzájemných vztazích

Ruský prezident Vladimir Putin si v úterý telefonoval se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a informoval ho o plánovaných jednáních, která tento týden povede s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce. Ti by měli mezi čtyřma očima jednat o ukončení ruské invaze na Ukrajině. Informaci přinesla agentura Reuters ve středu s odvoláním na Kreml.
Trump a Putin by měli v pátek jednat o ukončení války na Ukrajině, která se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Půjde o dvoustrannou schůzku.

O rozhovoru Putina s Kimem později informovala také severokorejská státní agentura KCNA, nadcházející schůzku Putina s Trumpem ve své zprávě ale nezmínila. Podle KCNA lídři hovořili o rozvoji vztahů obou zemí v rámci loni podepsané dohody o strategickém partnerství a potvrdili „vůli posílit spolupráci v budoucnu“.

Putin vyjádřil vděčnost za pomoc Severní Koreje při „osvobozování“ Kurské oblasti na západě Ruska ve válce proti Ukrajině a ocenil „statečnost, hrdinství a obětavého ducha příslušníků Korejské lidové armády“.

Podle hodnocení jihokorejské rozvědky vyslala Severní Korea na podporu ruské ofenzivy v západním Rusku přes 10 000 vojáků a zřejmě plánuje další nasazení.

