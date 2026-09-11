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Rusko a Indie posílí vztahy i obchod. Módí a Putin jednali také o obraně či energetice

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  20:27aktualizováno  20:27
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Indický premiér Naréndra Módí a ruský prezident Vladimir Putin se při jednáních, která se týkala mimo jiné energetiky a obrany, dohodli na dalším posílení zvláštních vztahů mezi oběma zeměmi. Za uplynulé dva týdny šlo o druhé setkání obou politiků, konalo se v předvečer každoročního summitu lídrů skupiny rozvíjejících se ekonomik BRICS v indické metropoli Dillí.

„Vyměnili si názory na konflikty v západní Asii a v oblasti Černého moře, které mají dopad na námořní obchod a bezpečnost indických námořníků. Módí zopakoval, že konflikty by se měly řešit dialogem a diplomacií a že Indie je připravena pomoci v mírových snahách,“ uvedlo v prohlášení indické ministerstvo s odkazem na válku v Íránu a na rusko-ukrajinský konflikt.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho indický protějšek Naréndra Módí jednali před summitem BRICS v Indii. (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho indický protějšek Naréndra Módí jednali před summitem BRICS v Indii. (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho indický protějšek Naréndra Módí jednali před summitem BRICS v Indii. (11. září 2026)
Indický prezident Naréndra Módí před summitem BRICS v Indii. (11. září 2026)
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Oba státníci se podle resortu také shodli, že budou nadále usilovat o další posílení zvláštního a privilegovaného strategického partnerství. Do roku 2030 chtějí zvýšit objem vzájemného obchodu na 100 miliard dolarů (přes dva biliony Kč), a to z téměř 70 miliard dolarů v letech 2024 až 2025.

Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy, což je vnímáno jako finanční podpora Moskvy, která v únoru 2022 zahájila vojenskou invazi na Ukrajinu. Rusko kvůli tomu čelí rozsáhlým západním sankcím.

Indie se snaží odolávat tlaku na omezení tohoto obchodu s tím, že její početná populace a ekonomika potřebují cenově dostupné a spolehlivé dodávky energií. Válku na Ukrajině lze podle Dillí vyřešit pouze prostřednictvím dialogu a diplomacie, nikoli tím, že některé státy s Ruskem zastaví obchod s energiemi, kovy nebo hnojivy.

Podíl Ruska na dovozu ropy do Indie letos vzrostl, v červenci dosáhl rekordních 51 procent. Přerušení dodávek z Blízkého východu totiž zvýšilo závislost indických rafinerií na ruské ropě. Podle indických médií se tento podíl v srpnu nejspíše snížil, protože nákupy ruské ropy zvýšila Čína.

Skupinu rozvíjejících se ekonomik BRICS tvoří 11 států a dalších deset je partnerskými zeměmi.

9. července 2024
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