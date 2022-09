Putin v Kaliningradu zaujal „choreografií“ nohou, záškuby vyvolaly spekulace

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Putin ke školákům v Kaliningradu promluvil u příležitosti nového školního roku. Kromě cílů „speciální vojenské operace“, jak Kreml invazi na Ukrajině přezdívá, s nimi pohovořil také o ruské historii.

„Tvrdil, že ruský ministr školství mu řekl, že děti na Ruskem okupovaném Donbasu nevědí, že existuje most na Krym nebo že Ukrajina a Rusko byly kdysi součástí sjednocené země,“ napsal na Twitteru analytik Financial Times Max Seddon, jenž příspěvek doplnil videem.

Uživatele sociální sítě ale více než obsah Putinovy řeči zaujalo jeho chování. Ruský prezident se na židli hrbil, poposedával, nohama v polobotkách poklepával o zem nebo výrazně kroutil kotníky. Záškuby dolních končetin se chvílemi jevily jako zcela nekontrolované.

Někteří uživatelé pod Seddonovým příspěvkem začali spekulovat, že Putinovo chování nevypadá přirozeně a mohly by za ním být různé zdravotní potíže. „Otázka není, co dělá Putin s nohama, ale co nohy dělají s Putinem. Vypadá to, že je nedokáže ovládat,“ zaznělo v jednom z komentářů. „Působí, jakože každou chvíli sklouzne ze židle na zem,“ napsal další uživatel.

Fyzické i duševní zdraví devětašedesátiletého ruského prezidenta je od zahájení invaze na Ukrajině pod drobnohledem.

V posledních měsících se v médiích objevila řada spekulací, z nichž některé tvrdí, že je Putin vážně nemocen a léčí se s rakovinou štítné žlázy, leukémií či Parkinsonovou chorobou. Kreml podobné fámy označuje za „ výmysly a lži“.