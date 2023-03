Putinova přítelkyně Kabajevová má 20 luxusních domů, jezdí po speciální trati

Dřevěný dům pro Kabajevovou se ve Valdaji začal stavět v roce 2020 a dokončen byl o dva roky později. Má plochu 1 200 metrů čtverečních.

Kabajevová s dětmi stejně jako Putin při cestách do Valdaje pravděpodobně využívá speciální železniční trať, která končí na utajované stanici. Odtud pak prezidentova přítelkyně létá do jeho rezidence vrtulníkem. Podobné železniční stanice se nacházejí i u Putinovy rezidence v Soči a jeho sídla Novo-Ogarjovo. Do těchto stanic vláde Kremlu cestuje obrněným vlakem z nádraží v Moskvě, uzavřeného pro veřejnost.

«Проект» @wwwproektmedia Перед вами: белая столовая, серебряная гостиная, музыкальная гостиная и кабинет президента https://t.co/yVfyreSeGk oblíbit odpovědět

Investigativci z Projektu se domnívají, že dřevostavba ve Valdaji je místem, kde Kabajevová se svými dětmi tráví nejvíce času. Podle satelitních snímků se na místě nachází dráha pro motokáry nebo velké dětské hřiště. Stavbu provedla společnost vlastněná Jurijem Kovalčukem, ruským podnikatelem, známým také jako „Putinův bankéř“.

Dům Kabajevové se podle listu The Telegraph nachází jen 800 metrů od Putinovy rezidence, která je přísně střežena. Na fotografiích z místa, které vynesl na světlo jeden ze stavebních inženýrů, jsou vidět opulentní interiéry, údajně inspirované Putinovou láskou k jeho rodnému Petrohradu.

«Проект» @wwwproektmedia Дворец буквально напичкан золотом и другими атрибутами роскоши. На нижнем этаже (там расположены бассейн, хамам и джакузи) кроме прочего есть комната, которую строители называли «погребок». Вот она https://t.co/BVsEw4fNGI oblíbit odpovědět

Na jednom ze snímků zachytil prezidentovu pracovnu se zdobeným mahagonovým nábytkem. V další místnosti jsou k vidění pozlacené židle kolem skleněného stolu a lustru se zlatými listy. Další fotografie ukazuje masivní lustr zdobený rubíny, který visí ve vstupní hale.

Většina z dvacítky nemovitostí, které podle portálu Projekt Kabajevová vlastní, je vedena na její příbuzné nebo na podnikatele blízké Putinovi.

«Проект» @wwwproektmedia Самая впечатляющая конструкция резиденции — люстра, свисающая на три этажа. Она украшена рубинами и сусальным золотом, утверждает строитель https://t.co/J3UOVboP3K oblíbit odpovědět

Nejdražším z nich je penthouse v bytovém komplexu Korolevskij park (Královský park) v Soči o výměře 2600 metrů čtverečních. K penthousu patří bazén, patio nebo přistávací plocha pro vrtulníky. Uvnitř bytu je 20 pokojů, kinosál, sál na biliár, sauna, solárium nebo bar s tanečním parketem. O patro níže se nacházejí oddělené byty pro personál.

Na babičku Kabajevové jsou například napsány nemovitosti v hodnotě dvanáct milionů dolarů, včetně třípatrového sídla v elitní oblasti nedaleko Moskvy nebo bytů ve stejném komplexu jako penthouse v Soči.

Celková cena nemovitostí, jimiž Kabajevová disponuje, se podle Projektu pohybuje okolo 120 milionů dolarů (2,7 miliardy korun).

22. března 2022