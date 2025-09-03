Ať přijede do Moskvy, zve opět Putin Zelenského. Připomněl ruskou přesilu

Autor: ,
  18:18aktualizováno  18:18
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde. Zelenskyj dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump. Ale jinde.

Šéf Kremlu se k vývoji situace na Ukrajině, kterou Rusko na jeho rozkaz v únoru 2022 napadlo, vyjádřil po své návštěvě Číny, kde ve středu po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a severokorejského diktátora Kim Čong-una zhlédl vojenskou přehlídku a jednal o další spolupráci s jejich zeměmi podporujícími ruskou invazi.

Ruský prezident Vladimir Putin hovoří na konci své návštěvy Číny, kde se zúčastnil vojenské přehlídky k 80. výročí konce druhé světové války. (3. září 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga (25. srpna 2025)
Putin řekl, že ruská armáda podniká na Ukrajině úspěšnou ofenzivu a postupuje na všech frontách. Ukrajina podle něho nemá síly na vlastní rozsáhlou ofenzivu a pouze se snaží zacelovat díry v obraně, nemá však takové vojenské rezervy jako Rusko.

„Pokud převládne zdravý rozum, je Rusko ochotné dohodnout se na přijatelném ukončení konfliktu, v opačném případě jej vyřeší vojensky,“ dodal ruský lídr.

Moskva v posledních týdnech opakuje, že schůzku Putina se Zelenským bude mít smysl, až bude jasný její program. Ukrajina i její západní spojenci to označují za zdržovací taktiku, díky níž může Rusko dále podnikat údery na ukrajinská města, v nichž umírají desítky civilistů.

Zelenskyj ve středu jedná o další podpoře své země s představiteli severoevropských a pobaltských zemí v Kodani, na čtvrtek je pak v Paříži naplánována schůzka takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině.

Šéf ukrajinské diplomacie Sybiha v reakci na Putinova slova na síti X napsal, že hostit setkání ruského prezidenta se Zelenským nabídlo nejméně sedm zemí včetně Rakouska, Švýcarska, Vatikánu či tří arabských států.

„Toto jsou seriózní návrhy a prezident Zelenskyj je v jakoukoli chvíli připraven na takovou schůzku. Putin přesto dál plýtvá časem všech tím, že předkládá vědomě neuskutečnitelné návrhy,“ napsal Sybiha. K jednání může přimět Rusko jen zvýšený tlak, dodal. Kyjev apeluje na západní spojence, aby zpřísnili protiruské sankce a přiměli Moskvu k vyjednávání o míru.

