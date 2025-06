Putin nařídil vytvořit nový zbrojní program. Hlavní budou jaderné zbraně

„Nyní je naším úkolem vytvořit nový dlouhodobý program pro celou škálu systémů a typů zbraní, a to včetně a především těch perspektivních,“ řekl podle agentury Interfax Putin.

Zdůraznil, že je záhodno maximálně využít zkušenosti ze „speciální vojenské operace“, což je termín, kterým Moskva označuje válku proti Ukrajině, z regionálních konfliktů a také přihlížet ke „globálním tendencím rozvoje vojenských technologií“. Nový program má být podle Putina naplánován na léta 2027 až 2036 s cílem vytvořit „novou kvalitu“ ruské výzbroje.

Prezident chce, aby státní zbrojní program do roku 2036 zahrnoval dostatečné počty a typy techniky, jaké potřebuje ruská armáda. Nový program by se také měl stát účinným nástrojem rozvoje ruského vojenského námořnictva do roku 2050.

Ruský prezident podle serveru Meduza mimo jiné apeloval na včasnou přípravu infrastruktury pro rozmístění nových zbraňových systémů, což se týká základen, muničních skladů a letišť. Postěžoval si přitom, že musí ustavičně podepisovat dokumenty s žádostmi o změny výdajů na zdánlivě důležitější cíle, což ale vede k tomu, že „nové zbraňové systémy nakonec stojí v širém poli a potřebují co nejrychlejší modernizaci a s tím související dodatečné výdaje“.

Meduza v této souvislosti připomněla ukrajinskou operaci z počátku června, kdy desítky ukrajinských dronů zasáhly ruské základny strategických bombardérů, kde podle ukrajinského tvrzení poškodily desítky letadel.

Rusko z Putinova rozkazu vede čtvrtým rokem válku proti Ukrajině; na bojišti podle odhadů již přišlo o stovky tisíc vojáků a tisíce kusů moderních zbraní.