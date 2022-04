Slovenský ministr: Putin je jako Hitler. Falešná zpráva o zničení S-300 měla uklidnit nervy ruských pilotů

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď řekl v rozhovoru pro americký list The New York Times, že ruský prezident Vladimir Putin je srovnatelný s vůdcem nacistického Německa Adolfem Hitlerem. Před ruskou invazí na Ukrajinu by bylo nemyslitelné, aby Slovensko posílalo zdarma velké množství základních zbraní, natož systém protivzdušné obrany, přes východní hranici, řekl šéf resortu obrany.