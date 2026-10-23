„Rusové a Ukrajinci si nejsou jen blízcí, jsou geneticky jedním národem,“ zopakoval Putin Zarubinovi svou tezi, na základě které poslal armádu na Ukrajinu. Genetickou shodu prý potvrzují nejnovější studie, žádnou však konkrétně neuvedl, píše nezávislý portál Meduza.
Citace podobného znění pak přinesla i státní agentura TASS, podle které vládce Kremlu „respektuje historické politické rozdělení obrovského ruského lidu“. Putin také prohlásil, že válku chce Ukrajina, nikoliv Rusko.
„Nechceme s Ukrajinou válčit. Pokud dnešní ukrajinské vedení chce válčit – ať válčí, ale proč se domnívá, že za to musí všichni platit a dodávat jim zbraně?“ ptal se. „I nyní jsme připraveni jednat a hledat řešení této těžké situace,“ dodal.
V rozhovoru se také poprvé vyjádřil ke středeční schůzce s vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Witkoffem. Svému dvornímu reportérovi řekl, že Rusko představitelům Spojených států uvedlo, že je připravené obnovit třístranné kontakty.
„Cílem těchto jednání bude vyřešit otázku bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro Rusko po uzavření mírových dohod – a to v jejich konečné podobě, nikoliv jako výsledek pozastavení bojových operací,“ pronesl. Řešit by se prý měla i širší bezpečnost v Evropě.
Válka na Ukrajině
Zarubin se Putina podle Meduzy zeptal i na prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten v rozhovoru pro americkou Fox News řekl, že je připraven na zmrazení situace na linii styku se zachováním 75 procent území Ukrajiny – a ztrátou 25 procent, podotkl Zarubin. Putin znovu řekl, že se „nejedná o jejich území, ale o území historického Ruska“.
Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že jeho země je připravená k mírovým jednáním na okraj summitu skupiny G20 ve Spojených státech v polovině prosince. Stále však není jisté, zda se akce zúčastní i Putin. Samotná Ukrajina skupiny G20 členem není.
Ukrajinský prezident také poznamenal, že na pátek plánuje rozhovor s Witkoffem a doufá i v jednání s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem v příštích dnech. Další americký vyjednávač, Trumpův zeť Jared Kushner, se podle ukrajinského prezidenta zmínil, že Rusko podporuje uspořádání třístranné schůzky za účasti expertních týmů USA, Ukrajiny a Ruska, jež by se měla uskutečnit v listopadu.