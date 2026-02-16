Sto tisíc eur po kapsách. Němečtí celníci kontrolovali muže jedoucího do Česka

Více než 105 tisíc eur (2,5 milionu Kč) schovaných v batohu a kapsách kalhot a bundy našli minulý týden němečtí policisté u cestujícího ve vlaku, který z Drážďan směřoval do Česka.
Událost se odehrála v úterý, když celníci ve vlaku mezi Drážďany a pohraniční obcí Bad Schandau narazili na 31letého muže žijícího v Nizozemsku, který jim na dotaz řekl, že cestuje z Amsterdamu do Prahy a s sebou neveze žádné zakázané předměty či zboží.

Při následné kontrole celníci u muže našli celkem 105 430 eur. Dotyčný tvrdil, že jsou určeny na nákup dvou drahých aut v Česku. Na dotaz, o jaké modely jde, ale nedokázal odpovědět. Stejně tak nevěděl, kolik ona auta stojí.

Muž také uvedl, že až 30 tisíc eur je z jeho vlastního bankovního účtu a větší částka od různých přátel z Vietnamu. Protože se celníkům vysvětlení nezdálo přesvědčivé, zahájili řízení, které má prověřit, jestli hotovost nepochází z trestné činnosti.

