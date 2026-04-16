Vlak Leo Express se na Slovensku střetl s kamionem. Jeden mrtvý, dvacet zraněných

  10:39
Ve slovenské Dunajské Stredě se střetl osobní vlak dopravce Leo Express s kamionem. Řidič nákladního vozu nehodu nepřežil a 21 cestujících vlaku utrpělo zranění. V důsledku srážky došlo i k vykolejení vlaku.
Srážka osobního vlaku s kamionem v Dunajské Stredě. (16. dubna 2026)

Srážka osobního vlaku s kamionem v Dunajské Stredě. (16. dubna 2026) | foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor

Nehoda se stala krátce před 9:15. „Na místě aktuálně zasahují hasiči z Hasičské zbrojnice Dunajská Streda a Velkého Mederu společně se členy sborů dobrovolných hasičů Gabčíkovo a Orechová Potůň,“ informoval Hasičský a záchranný sbor Slovenské republiky na Facebooku.

Kvůli vykolejení vlaku je silnice momentálně neprůjezdná. „Během nehody došlo k úniku motorové nafty, na místo míří také technický automobil EKOS,“ uvádí příspěvek.

Pro zraněné bylo zřízeno i „záchranné hnízdo“, kde jim je poskytnuta okamžitá lékařská péče.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

