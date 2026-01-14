V Thajsku se zřítil jeřáb, totálně rozdrtil projíždějící vlak. Mrtvých jsou desítky

V Thajsku se zřítil jeřáb a rozdrtil projíždějící vlak. Mrtvých jsou desítky

  18:28
Nejméně 32 lidí ve středu zemřelo a 66 dalších utrpělo zranění při železniční nehodě na severovýchodě Thajska, kde velký stavební jeřáb spadl na vlak, který vykolejil a začal hořet. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na úřady, podle nichž záchranné práce nadále pokračují.
Trosky vagonu po pádu na vlak. (14. ledna 2026)

Trosky vagonu po pádu na vlak. (14. ledna 2026) | foto: Reuters

Záchranář pracuje uprostřed trosek poté, co stavební jeřáb spadl na osobní...
Nejméně 22 lidí ve středu zemřelo a více než 30 dalších bylo zraněno při...
Thajský premiér Anutin Charnvirakul se setkává s příbuzným oběti při návštěvě...
Záchranář stojí poblíž trosek poté, co stavební jeřáb spadl na osobní vlak....
16 fotografií

Nehoda se stala okolo 09:00 místního času (3:00 SEČ) v provincii Nakchon Rátčchasímá, která se nachází severovýchodně od Bangkoku.

Jeřáb používaný při stavbě vysokorychlostní trati spadl na osobní vlak, v němž podle thajského ministra dopravy cestovalo 195 lidí, a zasáhl tři vagony.

Jeden z místních obyvatel agentuře AFP řekl, že slyšel hlasitý náraz a po něm dva výbuchy. „Když jsem se šel podívat, co se stalo, našel jsem jeřáb ležící na osobním vlaku. Kovová konstrukce jeřábu jako by rozpůlila druhý vagón,“ popsal.

Záběry zveřejněné thajskými weby ukazují záchranáře spěchající k převrácenému vlaku a kouř stoupající z trosek. Podle agentury AFP bylo hospitalizováno 64 osob, z nichž sedm je ve vážném stavu.

Ministerstvo dopravy nařídilo vyšetřování příčin neštěstí. Firma Italian-Thai Development, která na místě prováděla stavební práce, vyjádřila nad neštěstím lítost a přislíbila obětem a pozůstalým odškodné a podporu.

Jeřáb byl součástí stavby vysokorychlostní železniční sítě v Thajsku, kterou podporuje Čína v rámci své politiky nových hedvábných stezek.

Tento projekt za 5,4 miliardy dolarů (více než 112 miliard Kč) má do roku 2028 propojit Bangkok s Kchun-mingem na jihu Číny přes Laos.

Průmyslové nehody na staveništích a v dopravě jsou v Thajsku podle agentur poměrně časté kvůli někdy laxnímu dodržování bezpečnostních předpisů. V roce 2020 v zemi zemřelo 18 lidí při srážce nákladního vlaku s autobusem, který vezl pasažéry na náboženskou ceremonii.

