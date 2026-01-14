V Thajsku se zřítil jeřáb, totálně rozdrtil projíždějící vlak. Mrtvých jsou desítky

Nehoda se stala okolo 09:00 místního času (3:00 SEČ) v provincii Nakchon Rátčchasímá, která se nachází severovýchodně od Bangkoku.
Jeřáb používaný při stavbě vysokorychlostní trati spadl na osobní vlak, v němž podle thajského ministra dopravy cestovalo 195 lidí, a zasáhl tři vagony.
Jeden z místních obyvatel agentuře AFP řekl, že slyšel hlasitý náraz a po něm dva výbuchy. „Když jsem se šel podívat, co se stalo, našel jsem jeřáb ležící na osobním vlaku. Kovová konstrukce jeřábu jako by rozpůlila druhý vagón,“ popsal.
Záběry zveřejněné thajskými weby ukazují záchranáře spěchající k převrácenému vlaku a kouř stoupající z trosek. Podle agentury AFP bylo hospitalizováno 64 osob, z nichž sedm je ve vážném stavu.
Ministerstvo dopravy nařídilo vyšetřování příčin neštěstí. Firma Italian-Thai Development, která na místě prováděla stavební práce, vyjádřila nad neštěstím lítost a přislíbila obětem a pozůstalým odškodné a podporu.
Jeřáb byl součástí stavby vysokorychlostní železniční sítě v Thajsku, kterou podporuje Čína v rámci své politiky nových hedvábných stezek.
Tento projekt za 5,4 miliardy dolarů (více než 112 miliard Kč) má do roku 2028 propojit Bangkok s Kchun-mingem na jihu Číny přes Laos.
Průmyslové nehody na staveništích a v dopravě jsou v Thajsku podle agentur poměrně časté kvůli někdy laxnímu dodržování bezpečnostních předpisů. V roce 2020 v zemi zemřelo 18 lidí při srážce nákladního vlaku s autobusem, který vezl pasažéry na náboženskou ceremonii.