Vlny vyšší než uliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů

  9:25aktualizováno  9:25
Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva miliony lidí, i město Hongkong, jehož promenády zasáhly vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun si v pondělí na Filipínách vyžádal čtyři mrtvé a v úterý na Tchaj-wanu nejméně 14 obětí a 152 lidí je pohřešovaných.

Silný vítr probudil brzy ráno obyvatele Hongkongu, kteří popisovali strženou digestoř nebo kymácející se jeřáb. Vítr také odnesl části střech z lávky a vyvrátil stromy po celém městě, v nemocnicích pak skončilo 13 lidí.

V jihočínské provincii Kuang-tung se kvůli tajfunu muselo evakuovat skoro 1,9 milionu lidí. Ve zhruba desítce měst přestaly fungovat školy, továrny i dopravní obsluha, v Hongkongu a v Macau se zrušily lety a zavřely mnohé obchody. Stovky lidí ve městech hledaly útočiště v provizorních centrech, dodala agentura.

Ragasa dosahuje maximální rychlosti 195 kilometrů v hodině a podle meteorologů se bude pohybovat západním až severozápadním směrem.

V pondělí kvůli němu na severu Filipín zemřeli čtyři lidé, pět se pohřešuje a přes 700 tisíc se tajfun dotkl. V úterý se vylilo horské jezero z břehů a zaplavilo východotchajwanské město Kuang-fu, kde zahynulo 14 osob, 34 bylo zraněno a po 124 se dále pátrá.

Vlny narážejí na pláž poblíž obří sochy v Šen-čenu v jižní čínské provincii Kuang-tung, zatímco se k této oblasti blíží tajfun Ragasa. (24 září 2025)
Obyvatel nese domácího mazlíčka, zatímco prochází zaplavenou oblastí Lei Yue Mun, když Hongkong zasáhl supertajfun Ragasa. (24. září 2025)
Supertajfun Ragasa na ostrově Orchid Island v okrese Taitung na Tchaj-wanu.(22. září 2025)
Tajfun Ragasa zasáhl Čínu, Tchaj-wan, Filipíny i město Hongkong.
