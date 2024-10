Zběhové z KLDR chtějí na Ukrajinu, bojovat s krajany „v žoldu“ Kremlu

„Všichni jsme vojenští veteráni, kteří rozumí severokorejské vojenské kultuře a psychologickému stavu lépe než kdokoli jiný,“ řekl v rozhovoru pro This Week in Asia Ahn Chan-il, bývalý voják KLDR a člen zmíněné skupiny, která se chce vydat na Ukrajinu.

Skupina sčítá téměř 200 přeběhlých vojáků z KLDR, kteří chtějí především využít svých důvěrných znalostí severokorejské armády. Slibují si od toho, že by to mohlo vést k narušení a demoralizaci severokorejských vojáků vyslaných bojovat na Ukrajinu. Vojáci se také opírají o bohaté vojenské zkušenosti, každý z nich sloužil alespoň sedm až deset let.

„Severokorejští vojáci by v naší přítomnosti na Ukrajině mohli najít naději a odvahu, což by je inspirovalo k přechodu na druhou stranu a hledání svobody,“ uvedl Lee Min-bok, jedna z klíčových postav iniciativy. Podle něj by přítomnost skupiny významně ovlivnila morálku severokorejských vojáků.

„Jsme připraveni vyrazit kamkoli bude třeba, abychom pracovali jako agenti psychologické války,“ podotkl Chan-il. Podle jeho slov by mohli vojáci distribuovat letáky, vysílat z reproduktorů, či pracovat jako tlumočníci.

„Severokorejští vojáci jsou tam v podstatě jako žoldáci, ale my bychom tam šli jako dobrovolníci s misí dobré vůle,“ dodal Min-bok. Ten také zmínil, že se v Rusku s vojáky z KLDR zachází jako s potravou pro děla.

Deník The Kyiv Independent také zjišťoval, zdali se na Ukrajinu nehodlá poslat severokorejské bývalé vojáky také Soul. Ukrajinské velvyslanectví v Soulu však na žádost o komentář nereagovalo, nevyjádřila se k tomu ani jihokorejská ministerstva.

Pchjongjang ani Moskva přítomnost vojáků z KLDR na Ukrajině oficiálně nepotvrdily. S informací o nasazení přibližně 12 tisících severokorejských vojáků přišla jihokorejská rozvědka. Důkazy o vyslání Severokorejců do Ruska však má i NATO.

„Pokud by tyto jednotky byly určeny k bojům na Ukrajině, znamenalo by to významnou eskalaci severokorejské podpory nezákonné války vedené Ruskem,“ uvedla ve středu mluvčí Aliance Farah Dakhlallahová.