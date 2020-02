Tálibán a USA podepsaly dohodu pro mír v Afghánistánu, američtí vojáci se ze země do 14 měsíců zcela stáhnou

14:31

Jak už bylo řečeno, volby probíhají na řadě míst Slovenska. V romské osadě v Trebišově chodí volit i ti, kteří neumí číst a psát. „Je tu hodně takových lidí, jenže oni to musí zvládnout, je to na nich, my z komise jim nemůžeme pomoci,“ řekla pro agenturu TASR předsedkyně okrskové komise číslo 3 Marta Simanová.