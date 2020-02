Voják v Thajsku zastřelil 17 lidí, ukrývá se v nákupním centru. Útok prý živě vysílal na Facebooku

Místní média zveřejnila záběry, na kterých voják vystoupil z auta a několikrát vystřelil; lidé se vzápětí dali na útěk. Útočník prý vše živě vysílal na Facebooku. Jeho profil na této sociální síti je už zablokovaný. Dříve během soboty na něm napsal, že „smrt je pro každého nevyhnutelná“.

Policista, na kterého se odvolává agentura AP, uvedl, že voják se pohádal se dvěma lidmi a zastřelil je. Šlo prý o dalšího vojáka a jistou ženu. Útočník si pak na základně, kde působí, vzal zbraň a autem jel do města k nákupnímu centru Terminal 21. I cestou střílel.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid