Spokojený Kim? Cvičení Jižní Koreji a USA nakonec skončí o šest dní dříve

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  6:57aktualizováno  6:57
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Americký prezident Donald Trump na setkání se severokorejským vůdcem Kim...

Americký prezident Donald Trump na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. (27. února 2019) | foto: Reuters

Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji...
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji...
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Každoroční společné vojenské cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dříve, než se původně plánovalo. Manévry Ulchi Freedom Shield (UFS), které začaly v pondělí, měly trvat 11 dní. Místo 27. srpna však skončí už v pátek. Podle Pentagonu zkrácení neovlivní vojenskou připravenost USA. Rozhodnutí přišlo poté, co americký prezident Donald Trump v neděli omezil americkou účast na cvičení. Podle něj totiž vysílalo Pchjongjangu „naprosto nevhodný a nepřátelský signál“.

„Rozhodli jsme se upravit délku trvání cvičení UFS tak, aby se konalo od 17. do 21. srpna,“ uvedl podle agentury AFP jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS). Dodal, že se spojenci rovněž dohodli na omezení rozsahu některých cvičení.

„Tyto úpravy zachovávají základní cíle v oblasti bojové pohotovosti a výcviku. Nedojde k žádnému oslabení výcvikových cílů USA,“ sdělil agentuře AFP představitel Pentagonu.

Vojenské manévry odsoudila Severní Korea, která označila Jižní Koreu a USA za válečné štváče, kteří zvyšují napětí na Korejském poloostrově. KLDR společná cvičení kritizuje dlouhodobě a tvrdí o nich, že jsou přípravou na invazi.

Šéf Bílého domu v neděli vysvětlil, že rozhodnutí o omezení americké účasti učinil „na základě svého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem“. Trump se podle médií snaží oživit dialog s Kim Čong-unem, pod jehož vedením Severní Korea navzdory sankcím OSN rozšiřuje svůj jaderný program.

Americký prezident se během svého prvního funkčního období setkal s vůdcem KLDR třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. Rozhovory ale v roce 2019 ztroskotaly a izolovaná země od té doby zintenzivnila raketové testy. Trump po návratu do úřadu loni v lednu projevil zájem dialog obnovit. V pondělí uvedl, že si s Kimem navzájem rozumějí a že severokorejský vůdce kladně odpověděl na jeho žádost o osobní jednání. Neupřesnil však, zda se už uskutečnil jejich telefonát.

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