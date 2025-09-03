Vojenská přehlídka v Číně. Si, Putin a Kim se společně prošli na červeném koberci

Na náměstí Nebeského klidu usedlo dle zahraničních médií do lóží celkem 26 hlav zahraničních hlav států. Mezi nimi byl ruský prezident Vladimir Putin či severokorejský vůdce Kim Čong-un. Jedna z fotografií ukazuje, jak spolecně s hostitelem v podobě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, všichni tři kráčí bok po boku na červeném koberci.
Na to již stihl zareagovat americký prezident Donald Trump, který na své sociální síti Truth Social naznačil, že se spikli proti Spojeným státům. „Kéž prezident Si Ťin-pching a úžasný čínský lid zažijí skvělý a dlouhotrvající den oslav. Vyřiďte, prosím, mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ napsal Trump.
V Pekingu nechyběl ani slovenský premiér Robert Fico. Druhým a zároveň posledním evropským zástupcem byl prezident Srbska Aleksandar Vučić. Jinak dominovali státníci ze středoasijských zemí. Mezi hosty naopak nebyli vysocí představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje.
„Dnes si lidstvo opět musí vybrat mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, oboustranně výhodnou spoluprací, nebo hrou s nulovým součtem,“ pronesl Si Ťin-pching k davu. „Čínský národ je velký národ, který se nikdy nenechá zastrašit žádnými tyrany,“ dodal později. Zároveň sdílel svou vizi o „nezastavitelném“ vzestupu Číny.
Po ukončení projevu provedl Si inspekci nastoupených vojenských jednotek a z otevřené limuzíny zdravil vojáky, kteří mu odpovídali zvoláním: „Sloužíme lidu!“
Diváci přitom měli možnost vidět na obloze jedny ze stíhaček čínské armády s technologií stealth, včeně bombardérů H-6. Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda dále ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných. Rovněž pak jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 000 holubic.
„Zatímco velká pozornost po přehlídce se bude soustředit na nové jaderné zbraně dlouhého doletu – jako je mezikontinentální balistická raketa DF-61 – z dlouhodobého hlediska mohou být ještě důležitější mobilní laserové zbraně protivzdušné obrany, montované na nákladních vozidla a lodě,“ zhodnotila americká stanice CNN.
Živý přenos sdílený čínskou státní televizní stanicí CCTV na sociálních sítích ukázal, že jej v jednu chvíli sledovalo více než 85 milionů diváků. V samotném Pekingu se dle CCTV na přehlídce shromáždilo přes 50 tisíc diváků.
Program v Pekingu pokračuje společným obědem přítomných státníků. Slavnostní menu zahrnuje dle asijských médií jehněčí maso, humra, lososa či mangový koláč.