Rusko prý Teheránu dodá vyspělý satelitní systém. Írán by pak mohl sledovat izraelské či americké základny

Teherán/Praha Rusové se údajně chystají dodat Íránu vyspělý satelitní systém. Pro Íránce by to podle expertů znamenalo bezprecedentní možnost sledovat potenciální vojenské cíle nejen na Středním východě, ale i mimo něj a současně významné posílení schopností shromažďovat zpravodajské informace.

S odvoláním na tři anonymní současné a bývalé funkcionáře z USA a Středního východu napsal tento týden deník The Washington Post, že Rusko poskytne Íránu satelit vlastní výroby Kanopus-V, který je vybavený kamerou s vysokým rozlišením. Podle údajné dohody má být vypuštěný právě v Rusku a obsahovat ruský hardware. Přestože snímky z něj by podle expertů zřejmě nebyly takové kvality jako mají ze svých satelitů třeba Američané, či jaké jsou schopny dodat komerční společnosti, šlo by o významnou událost z hlediska bezpečnosti.

Kanopus-V se běžně používá pro civilní účely, nicméně vůdci Íránských revolučních gard, jejichž hlavním úkolem je obrana národní bezpečnosti Íránu, se o jeho získání zajímali podle Washington Post od roku 2018 a několikrát vyjeli do Ruska vyjednávat o podmínkách akvizice. Letos na jaře pak odcestovali ruští experti do Íránu, aby pomohli trénovat pozemní posádky, které by obsluhovaly satelit z nově vybudovaného zařízení poblíž severního města Karadž.



V praxi by instalace satelitu vedla podle odborníků k tomu, že by Íránci mohli nepřetržitě sledovat ropné rafinérie v Perském zálivu či izraelské nebo americké vojenské základny. K instalaci by přitom mělo dojít během několika měsíců. „Není to nejlepší zařízení na světě, ale to vysoké rozlišení je velmi dobré, pokud přihlédneme vojenských cílů,“ řekl pro deník jeden ze zdrojů s tím, že takové technologické schopnosti by umožnily Íránćům udržovat databázi sledovaných cílů a aktualizovat ji v rámci hodin, což by pro byl krok vpřed.

Podle The Washington Post kupovali Íránci satelitní snímky ve vysokém rozlišení od komerčních společností už dříve, ale jejich schopnost získávat informace o potenciálních vojenských cílech v reálném čase byla značně omezená. To by se s ruským satelitem změnilo. Podle analytiků je něco takového v souvislosti s nedávným íránským technologickým pokrokem v systému navádění raket obzvláště znepokojivé.

Írán totiž zřejmě vyrábí celou řadu balistických raket a dronů, které jsou schopné přesně zasáhnout vzdálené cíle a přístup k vylepšeným satelitním snímkům by jejich schopnosti ještě zefektivnil. „Otevřelo by to Íráncům technologické a operační možnosti, které dříve neměli. Zní to jako výrazné vylepšení, co se týče potenciálního vojenského využití,“ uvedl Christopher Ford, hlavní expert na otázky nešíření jaderných zbraní za doby prezidentování Donalda Trumpa. S tím souhlasil i bezpečnostní expert Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies v kalifornském Monterey. „Schopnost pořizovat takové snímky z domácích zdrojů je něco, co armáda chce, je to pro ni cenné,“ řekl.

Kromě již zmíněného vzbuzuje obavy také fakt, že Írán by mohl satelitní záběry předávat proíánským milicím po celém regionu od Hútíů bojujících se saúdskoarabskými vládními silami v Jemenu až po bojovníky Hizballáhu v jižním Libanonu a šíitské milice v Iráku a Sýrie, což by znamenalo bezpečností riziko.

Zveřejnění informací přišlo v době, kdy se prezident Biden připravuje na své první setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a zároveň se světové mocnosti snaží oživit jadernou dohodu s Íránem, od níž Spojené státy odstoupily za vlády Donalda Trumpa.