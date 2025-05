Po smrti papeže, kterou v dnešní době už jen rituálně ověřuje kardinál komoří (camerlengo) tím, že třikrát osloví papeže jeho jménem, se postupuje přesně podle stanoveného postupu. Komnaty zesnulého pontifika jsou zapečetěny a rybářský prsten a papežská pečeť rozlomeny, aby nemohly být zneužity. Následuje období devíti dnů smutku, během kterých se do Vatikánu sjíždějí kardinálové z celého světa.

Právo volit má sbor kardinálů

Právo volit nového papeže mají jen ti z kolegia kardinálů, kteří v den smrti nebo odstoupení předchozího papeže nepřekročili věk osmdesáti let. Letošního konkláve by se mělo zúčastnit 135 volitelů ze 71 zemí.

Jak probíhá volba papeže?

„Extra omnes!“ „Všichni ven!“

Samotná volba se odehrává na konkláve (z latinského cum clave – uzamčen na klíč), což je uzavřené shromáždění kardinálů. Kardinálové se patnáct až dvacet dní po smrti papeže shromáždí v Sixtinské kapli, kde složí slavnostní přísahu, že budou dodržovat stanovená pravidla a zachovají naprostou mlčenlivost o průběhu i výsledku hlasování. Poté ceremoniář pronese větu „Extra omnes!“.

Od této chvíle musejí kapli opustit všichni, kteří se volby nezúčastní nebo nepatří k pomocnému personálu, jako jsou lékaři, zpovědníci a uklízeči. Dveře se uzavřou a začíná čas modliteb a rozhodování.

Volba papeže probíhá v naprostém utajení. Kardinálové jsou doslova izolováni od vnějšího světa. Mají přísně zakázáno mít u sebe třeba i mobilní telefon, aby se nemohli spojit s vnějším světem.

Před zahájením konkláve je Sixtinská kaple pečlivě zkontrolována, aby se vyloučila přítomnost skrytých mikrofonů či kamer. Přísahu mlčenlivosti skládá pod hrozbou exkomunikace dokonce i pomocný personál. Nikdo s nikým nesmí mluvit.

Kardinálové se tak mohou plně oddat myšlenkám na svůj úkol a nejsou ovlivňováni vnějšími tlaky nebo zákulisními hrami.

Hlasování v tichosti ukončí bílý dým

„Eligo in Summum Pontificem…“ „Volím za nejvyššího pontifika…“

Kardinálové se uvnitř Sixtinské kaple rozesadí podél stěny, aby měli od sebe dostatečný rozestup, a na hlasovací lístek s latinským nápisem „Eligo in Summum Pontificem…“ tajně napíší jméno svého kandidáta. A to pozměněným písmem, aby nikdo nepoznal, který z kardinálů dané jméno na lístek uvedl.

Následně každý zvlášť přistupuje k oltáři s urnou, na které je patena, což je vlastně obřadní talířek, většinou zhotovený ze zlata. Zvedne lístek nad hlavu na znamení, že volil, položí ho na patenu a sklopí do urny. Je tak zřetelně vidět, že kardinál vložil do urny jen jeden lístek.

Hlasy jsou následně sčítány vrchním volitelem a jeho třemi asistenty. Každý z asistentů nahlas přečte jméno z lístku a zapíše ho. Poté se lístky propíchnou jehlou skrz slovo Eligo a navléknou na nit. Po každém kole hlasování jsou lístky spáleny ve speciálních kamnech umístěných přímo v kapli. A právě barva dýmu stoupající z komína nad Sixtinskou kaplí je pro svět jediným vnějším znamením, zda se kardinálové shodli.

Černý dým: Znamená, že papež nebyl zvolen. K páleným lístkům se pro temnou barvu kouře přidává smůla.

Znamená, že papež nebyl zvolen. K páleným lístkům se pro temnou barvu kouře přidává smůla. Bílý dým: Církev má nového papeže. K lístkům se pro jasně bílý dým přidává mokrá sláma a speciální chemické látky (chlorečnan draselný, laktóza a kalafuna).

Volba nového papeže může být velmi zdlouhavá

Pro platné zvolení papeže je nutná dvoutřetinová většina hlasů přítomných kardinálů. „Pokud celkový počet voličů není dělitelný třemi, je nutný jeden další hlas. Pokud hlasování začíná odpoledne prvního dne, koná se pouze jedno hlasování. V následujících dnech se konají dvě hlasování dopoledne a dvě odpoledne,“ uvádí se na stránkách Vatican News.

Svět se dozví jméno nového pontifika

„Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?“ „Přijímáš své kanonické zvolení za papeže?“

Jakmile je konečně dosaženo dvoutřetinové většiny, nejstarší kardinál se zeptá zvoleného: „Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?“

„Quo nomine vis vocari?“ „Jakým jménem se chceš nazývat?“

Pokud zvolený souhlasí, následuje další otázka: „Quo nomine vis vocari?“

Po sdělení papežského jména ostatní kardinálové vzdají novému papeži hold a slíbí mu poslušnost. Nový papež se oblékne do připraveného roucha a z balkonu baziliky svatého Petra zazní s napětím očekávané oznámení: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam!“

„Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam!“ „Oznamuji vám radostnou zprávu. Máme papeže!“

Následuje představení nového pontifika jeho civilním jménem a zvoleným papežským jménem, jeho první projev a požehnání Urbi et Orbi (městu a světu). A začíná jeho nový pontifikát.

Kdo bude novým papežem?

Je otázkou, kdo bude nový pastýř katolické církve. Nejvyšší šanci mají zřejmě Luis Antonio Tagle z Filipín nebo Pietro Parolin z Itálie.

„Celkově si myslím, že skutečnost, že podle mého odhadu bylo více než 100 z oprávněných papežských volitelů jmenováno Františkem, může mít na výsledek volby zásadní vliv,“ uvedla Cristina Traina, profesorka na Northwestern University.

Kdo se může stát papežem?

Podle Kodexu kanonického práva z roku 1983 (kánon 378) může být zvolen papežem pouze kněz ve věku alespoň 35 let, od jehož kněžského svěcení uplynulo minimálně pět let. Měla by ho předcházet dobrá pověst, měl by vynikat pevnou vírou, zbožností, dobrými mravy, moudrostí, obezřetností, ale i lidskými ctnostmi a vlohami k zastávání úřadu. Měl by být doktorem, nebo alespoň licenciátem biblických věd, teologie nebo kanonického práva, promovaným na vysoké škole uznané Apoštolským stolcem, nebo být alespoň v těchto oborech zběhlý.

Věděli jste, že…?

… papež František byl zvolen na konkláve 13. března 2013?

… v novověku byl jediným papežem, který abdikoval, Benedikt XVI.?

… volební proces se v minulých stoletích často odehrával celé měsíce, během kterých někteří kardinálové dokonce zemřeli? Proto dnes probíhá v uzavřeném prostoru s minimálním pohodlím, aby se sedisvakance neprodlužovala.

… sedisvakance znamená období, během kterého není církevní úřad obsazen?

… nejdelší volba papeže trvala 31 měsíců? Bylo to od února 1269 do zvolení papeže Řehoře X. v září 1271. To je přes 2,5 roku! Uvidíme, jak dlouho bude trvat tentokrát, než se nad Sixtinskou kaplí objeví bílý dým.