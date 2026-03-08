Volby v Bádensku-Württembersku podle prognóz vyhráli Zelení. AfD si polepšila

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz strana Zelených. Těsně druhá skončila Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Sociální demokracie (SPD) dostala podle prognóz jen 5,5 procenta hlasů, do zemského sněmu se tak dostala jen těsně. Naopak Alternativa pro Německo (AfD) svůj zisk oproti předchozím volbám téměř zdvojnásobila.
Příznivci Cema Özdemira, hlavního kandidáta strany Zelených v zemských volbách...

Příznivci Cema Özdemira, hlavního kandidáta strany Zelených v zemských volbách v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. (8. března 2026) | foto: Reuters

Volby v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko vyhrála podle prognóz...
Markus Frohnmaier, hlavní kandidát krajně pravicové strany Alternativa pro...
Příznivci strany Křesťanskodemokratická unie (CDU). (8. března 2026)
Markus Frohnmaier, hlavní kandidát krajně pravicové strany Alternativa pro...
6 fotografií

Podle prognózy stanice ARD získali Zelení v Bádensku-Württembersku 32 procent hlasů, podle ZDF 31,5 procenta. Pokud se prognózy potvrdí, stane se pravděpodobně novým zemským premiérem 60letý Cem Özdemir.

Bývalý celostátní předseda Zelených a ministr zemědělství ve vládě kancléře Olafa Scholze je synem přistěhovalců z Turecka. Jeho hlavním konkurentem byl zemský předseda CDU, 37letý Manuel Hagel. Jeho strana skončila podle prognóz obou stanic ale nakonec až druhá - ARD jí připisuje 29, ZDF 30,5 procenta hlasů.

Bádensko-Württembersko je spolková země na jihozápadě Německa, její metropolí je Stuttgart. Důležitým hospodářským odvětvím je v zemi automobilový průmysl. Hlavní sídla tu mají Mercedes-Benz, Porsche či výrobce automobilových součástek Bosch.

Zelení vládnou spolkové zemi od roku 2011. Premiérem se tehdy stal Winfried Kretschmann. Byl prvním politikem Zelených, který se dostal do čela některé z německých spolkových zemí. Kretschmann už nyní nekandidoval.

Koaliční vládu v posledních deseti letech Zelení v Bádensku-Württembersku tvořili s CDU. Předpokládá se, že koalice bude pokračovat. V těchto volbách se tak hrálo především o to, kdo usedne v čele vlády a kdo bude menší koaliční partner.

Dlouho to vypadalo, že má Hagel z CDU funkci předsedy vlády prakticky jistou. Od počátku roku ale začaly preference jeho strany klesat a preference Zelených růst. Na vině bylo i několik chyb, které Hagel v kampani učinil.

AfD zdvojnásobila svůj zisk

Pozornost se soustředila také na AfD, kterou do voleb vedl Markus Frohnmaier známý svými úzkými vazbami na Rusko. Strana získala podle ARD 17,5 a podle ZDF 18 procent hlasů. Prakticky tak zdvojnásobila svůj zisk z voleb v roce 2021, kdy dostala 9,7 procenta.

Debaklem skončily volby pro sociální demokraty, kteří na spolkové úrovni tvoří vládu spolu s CDU. Podle obou prognóz dostali jen 5,5 procenta hlasů, a jen těsně tak překonali hranici nutnou pro zvolení. Je to jejich historicky nejhorší výsledek v Bádensku-Württembersku.

Do zemského sněmu se podle odhadů nedostala ani liberální Svobodná demokratická strana (FDP), ani strana Levice. Pro FDP je to další velký neúspěch poté, co se loni v únoru nedostala do Spolkového sněmu.

Hagelův neúspěch ve snaze získat premiérské křeslo pro CDU je tvrdou ránou pro kancléře Merze. V Bádensku-Württembersku se konaly první zemské volby od jeho nástupu do funkce. Podle analytiků by se mohl Merz pokusit neúspěch vyrovnat v Porýní-Falci, kde budou zemské volby za dva týdny. Zde jsou hlavním konkurentem křesťanských demokratů sociální demokraté, jejich koaliční partner na celostátní úrovni. Podle médií by mohly být nadcházející dva týdny kampaně značně konfrontační a zasít nesvár i do vládní koalice v Berlíně.

Po volbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci se další zemské volby odehrají až v září. Tehdy k urnám vyrazí obyvatelé Berlína, Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska-Anhaltska.

Pavel je ve funkci tři roky. Je připraven obhajovat, Babiš mu hledá soupeře

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...

Duchovní vybrali Chameneího nástupce. Bez našeho souhlasu nevydrží, řekl Trump

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Repatriační let z Dubaje dopravil do Prahy 189 lidí, další spoje mají zpoždění

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka /Motoristé/ a Jan Lipavský /za ODS/ v Partii na CNN Prima News (8....

Příznivci Cema Özdemira, hlavního kandidáta strany Zelených v zemských volbách...

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Teheránem otřásly výbuchy, padá černý déšť. USA a Izrael útočily na ropné sklady

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Na desítce nejrychlejší, celkově stříbrný. Jílek vybojoval na MS ve víceboji medaili

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.

ONLINE: Slavia - Sparta 1:1, hosté vedli díky Vydrovi, z penalty srovnává Chorý

Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu v utkání se Spartou.

Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT

Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.

Země krve a protestů. Íránci jsou také národem s dlouhou tradicí protestů a revolucí

Premium
Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026)

Dáš život dětem – a co zbude z tebe? Madony na tisíc způsobů

Dáš život dětem – a co zbude z tebe? Madony na tisíc způsobů.

