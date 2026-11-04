První černošská guvernérka v historii
Demokratka Keisha Lanceová Bottomsová byla zvolena guvernérkou Georgie. Stane se tak první černoškou, která kdy v USA tento úřad zastávala.
V letech 2018 až 2022 působila jako starostka Atlanty, největšího města tohoto státu.
První guvernérka z řad domorodých obyvatel
Deb Haalandová, příslušnice federálně uznaného kmene Laguna Pueblo, je první ženou z řad původních obyvatel Ameriky, která bude zastávat úřad guvernérky, a to ve státě Nové Mexiko.
Do historie se zapsala již v březnu 2021, kdy byla za vlády demokratického prezidenta Joea Bidena zvolena ministryní vnitra a stala se tak první zástupkyní domorodých obyvatel Spojených států v čele některého z ministerstev federální vlády.
První senátorka z řad domorodých obyvatel
Ve volbách do Senátu byla zvolena senátorkou USA za stát Minnesota Peggy Flanaganová z indiánského kmene Odžibvejů. Je první domorodou Američankou v této pozici.
První muslimský senátor
Levicový demokrat Abdul El-Sayed získal podle projekcí amerických médií senátorské křeslo v ostře sledovaném souboji ve státě Michigan.
Stává se prvním muslimským senátorem Spojených států. Porazil republikána Mikea Rogerse, spojence prezidenta Donalda Trumpa.
První otevřeně homosexuální senátor
Demokrat Chris Pappas, který byl zvolen ve státě New Hampshire, se stal prvním otevřeně homosexuálním senátorem.
V roce 2019 byl zvolen do Sněmovny reprezentantů. Nyní s nadpoloviční většinou, okolo 56 procent, porazil republikána Johna N. Sununu.
První hispánský guvernér v Kalifornii
Demokrat Xavier Becerra se stal prvním Hispáncem, který zvítězil v nejlidnatějším americkém státě nad republikánským kandidátem Stevem Hiltonem.
V úřadě vystřídá dosavadního guvernéra Gavina Newsoma, jednoho z nejvýraznějších politiků Demokratické strany.
První hispánská guvernérka ve státě Texas
Demokratka Gina Hinojosaová bude první Hispánkou v čele tohoto druhého nejlidnatějšího amerického státu. Po více než 30 letech se tak demokratům znovu otvírá působiště v tomto dlouhodobě konzervativním regionu.
Vystřídá republikána Grega Abbotta, jednoho z nejhlasitějších podporovatelů prezidenta Donalda Trumpa v Texasu.
Triumf demokratů v Kansasu po 94 letech
Demokrat Adam Hamilton podle projekcí amerických médií porazil ve volbách do Senátu USA za Kansas republikána Rogera Marshalla. Naposledy se demokrat dostal do Senátu za Kansas před 94 lety.
Jde o překvapivé vítězství ve státě, kde republikán Donald Trump v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil o 16 procentních bodů.
Vítězství demokratů v Texasu po 38 letech
Demokrat James Talarico podle projekcí amerických médií v úterních volbách porazil v souboji o křeslo v Senátu za Texas republikána Kena Paxtona.
Talarico se tak stane prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas za 38 let a zároveň prvním demokratem zvoleným napříč státem od roku 1994.
Černošský předseda Sněmovny reprezentantů?
Dosavadní lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries by se mohl na lednovém zasedání sněmovny stát prvním černošským předsedou v historii této instituce.