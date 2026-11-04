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V Senátu usedne muslim i homosexuál. Jaká prvenství přinesly americké volby

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  14:43aktualizováno  14:43
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Demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed slaví vítězství ve volbách do...

Demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed slaví vítězství ve volbách do Kongresu na volebním večírku v Detroitu. (4. listopadu 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Voliči v Tennessee po hlasování opouštějí volební místnosti. První se začaly...
Stážisté a dobrovolníci demokratické kandidátky na Aljašku Mary Peltota sledují...
Demokratka Keisha Lance Bottomsová hovoří k příznivcům poté, co zvítězila v...
Demokratická kandidátka na guvernérku Texasu Gina Hinojosová hovoří k...
106 fotografií
Američtí demokraté slaví. Ve volbách do Kongresu drtivě zvítězili a ovládli jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Uspěli rovněž ve volbách guvernérů amerických států. Výsledky přinesly mnohá historická prvenství a zajímavosti. Přinášíme jejich výběr.

První černošská guvernérka v historii

Keisha Lanceová Bottomsová, historicky první černošská guvernérka v historii...

Demokratka Keisha Lanceová Bottomsová byla zvolena guvernérkou Georgie. Stane se tak první černoškou, která kdy v USA tento úřad zastávala.

V letech 2018 až 2022 působila jako starostka Atlanty, největšího města tohoto státu.

Demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed slaví vítězství ve volbách do Kongresu na volebním večírku v Detroitu. (4. listopadu 2026)
Voliči v Tennessee po hlasování opouštějí volební místnosti. První se začaly zavírat v Indianě a Kentucky. (4. října 2026)
Stážisté a dobrovolníci demokratické kandidátky na Aljašku Mary Peltota sledují průběžné výsledky voleb do Kongresu 2026. (3. listopadu 2026)
Demokratka Keisha Lance Bottomsová hovoří k příznivcům poté, co zvítězila v guvernérských volbách v Georgii a stala se první černoškou zvolenou do čela některého z amerických států. (3. listopadu 2026)
106 fotografií

První guvernérka z řad domorodých obyvatel

Nová guvernérka státu Nové Mexiko Deb Haalandová, první guvernérka s původem...

Deb Haalandová, příslušnice federálně uznaného kmene Laguna Pueblo, je první ženou z řad původních obyvatel Ameriky, která bude zastávat úřad guvernérky, a to ve státě Nové Mexiko.

Do historie se zapsala již v březnu 2021, kdy byla za vlády demokratického prezidenta Joea Bidena zvolena ministryní vnitra a stala se tak první zástupkyní domorodých obyvatel Spojených států v čele některého z ministerstev federální vlády.

První senátorka z řad domorodých obyvatel

Nová senátorka za stát Minnesota Peggy Flanaganová, první z řad domorodých...

Ve volbách do Senátu byla zvolena senátorkou USA za stát Minnesota Peggy Flanaganová z indiánského kmene Odžibvejů. Je první domorodou Američankou v této pozici.

První muslimský senátor

Demokratický kandidát do Senátu Abdul El-Sayed slaví vítězství ve volbách do...

Levicový demokrat Abdul El-Sayed získal podle projekcí amerických médií senátorské křeslo v ostře sledovaném souboji ve státě Michigan.

Stává se prvním muslimským senátorem Spojených států. Porazil republikána Mikea Rogerse, spojence prezidenta Donalda Trumpa.

První otevřeně homosexuální senátor

Kandidát Demokratické strany do Senátu a člen Sněmovny reprezentantů Chris...

Demokrat Chris Pappas, který byl zvolen ve státě New Hampshire, se stal prvním otevřeně homosexuálním senátorem.

V roce 2019 byl zvolen do Sněmovny reprezentantů. Nyní s nadpoloviční většinou, okolo 56 procent, porazil republikána Johna N. Sununu.

První hispánský guvernér v Kalifornii

Xavier Becerra, vítězný guvernérský kandidát Demokratické strany za stát...

Demokrat Xavier Becerra se stal prvním Hispáncem, který zvítězil v nejlidnatějším americkém státě nad republikánským kandidátem Stevem Hiltonem.

V úřadě vystřídá dosavadního guvernéra Gavina Newsoma, jednoho z nejvýraznějších politiků Demokratické strany.

První hispánská guvernérka ve státě Texas

Demokratická kandidátka na guvernérku Texasu Gina Hinojosová hovoří k...

Demokratka Gina Hinojosaová bude první Hispánkou v čele tohoto druhého nejlidnatějšího amerického státu. Po více než 30 letech se tak demokratům znovu otvírá působiště v tomto dlouhodobě konzervativním regionu.

Vystřídá republikána Grega Abbotta, jednoho z nejhlasitějších podporovatelů prezidenta Donalda Trumpa v Texasu.

Triumf demokratů v Kansasu po 94 letech

Kandidát demokratů do Senátu Adam Hamilton vystupuje během volebního večera v...

Demokrat Adam Hamilton podle projekcí amerických médií porazil ve volbách do Senátu USA za Kansas republikána Rogera Marshalla. Naposledy se demokrat dostal do Senátu za Kansas před 94 lety.

Jde o překvapivé vítězství ve státě, kde republikán Donald Trump v prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil o 16 procentních bodů.

Vítězství demokratů v Texasu po 38 letech

Demokratický kandidát do Senátu James Talarico (18. října 2026)

Demokrat James Talarico podle projekcí amerických médií v úterních volbách porazil v souboji o křeslo v Senátu za Texas republikána Kena Paxtona.

Talarico se tak stane prvním demokratem zvoleným do Senátu za Texas za 38 let a zároveň prvním demokratem zvoleným napříč státem od roku 1994.

Černošský předseda Sněmovny reprezentantů?

Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries vystupuje na volebním...

Dosavadní lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries by se mohl na lednovém zasedání sněmovny stát prvním černošským předsedou v historii této instituce.

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