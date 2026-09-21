Jednotné Rusko podporující šéfa Kremlu Vladimira Putina získá zřejmě 355 poslaneckých mandátů z celkových 450, oznámila šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová.
Kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu, jsou volby v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické.
Jednotné Rusko získalo 57,83 procenta hlasů. Druhá podle předběžných výsledků skončila Komunistická strana Ruska s asi 13,8 procenta hlasů, třetí nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska s necelými devíti procenty hlasů a na čtvrtém místě je středopravá strana Noví lidé se skoro osmi procenty hlasů. Z parlamentu zřejmě vypadne Spravedlivé Rusko.
V Rusku se o obsazení 225 křesel ve Státní dumě, dolní komoře parlamentu, rozhoduje podle poměrného systému, dalších 225 zákonodárců je voleno většinovou volbou v jednomandátových okruzích. Zástupci Jednotného Ruska podle dosavadních výsledků obsadí 208 těchto míst. S pravděpodobným ziskem 355 mandátů Jednotné Rusko překonalo svůj dosavadní rekord z roku 2016, upozornila AFP.
Konečné výsledky hlasování budou známy 25. září, oznámila šéfka volební komise.
Odpůrce války z voleb vyloučili
Jen několik týdnů před volbami nejvyšší soud vyřadil z klání Jabloko, které se jako jediná strana vyslovovalo proti ruské invazi na Ukrajinu, což je nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Hlasování se konalo také na obsazených ukrajinských územích, která Moskva před čtyřmi lety v rozporu s mezinárodním právem prohlásila za součást Ruské federace, i na Krymu, který Rusko anektovalo už v roce 2014. Kyjev to označil za ilegální.
Hlasovat přišlo 59,32 procenta oprávněných voličů, zhruba o sedm procentních bodů více než při posledních volbách v roce 2021. AFP volební účast označuje za barometr podpory války proti Ukrajině.
Rozsáhlá kampaň ve státních médiích a přísná kontrola nad volbami za absence skutečné opozice podle AP zaručily, že si Kreml udrží pevnou kontrolu nad ruskou politikou navzdory problémům ruské ekonomiky i stále častějším ukrajinským dronovým útokům v ruském vnitrozemí.
Hlasování pro 111 milionů oprávněných voličů začalo v pátek a skončilo v neděli.
Volby provázely zprávy o porušování pravidel, včetně otevírání zapečetěných volebních uren, nezabezpečování dveří volebních místností přes noc a odmítání vydat papírové volební lístky. Moskva na volby nepozvala pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a ruská diplomacie organizaci kvůli kritice Moskvy obvinila z používání „dvojího metru“.
Šéf parlamentního shromáždění OBSE Pere Joan Pons nepozvání pozorovatelů označil za porušení ruských závazků vyplývajících ze členství v organizaci.