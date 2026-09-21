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Jednotné Rusko míří k rekordnímu výsledku. Opozici z voleb předem vyloučili

Autor: ,
  11:33
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První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Vyplývá to z výsledků po sečtení více než 95 procent hlasů. Agentura AFP píše, že jde o dosavadní rekord této strany, která politický život v Rusku ovládá více než 20 let. Reálná opozice byla z voleb vyloučena.

Jednotné Rusko podporující šéfa Kremlu Vladimira Putina získá zřejmě 355 poslaneckých mandátů z celkových 450, oznámila šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová.

Kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu, jsou volby v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické.

Účastník voleb v Ruskem okupovaném Doněcku odevzdává svůj hlas v poslední den třídenních parlamentních voleb do ruské Státní dumy. (20. září 2026)
Člen bezpečnostních složek v Ruskem okupovaném Doněcku dohlíží na průběh voleb v do ruské Státní dumy. (20. září 2026)
V Rusku probíhá kampaň před volbami do Státní dumy. (15. září 2026)
Žena hlasuje vedle vojáka, který hlídá volební místnost během parlamentních voleb v okupovaném Doněcku. (18. září 2026)
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Jednotné Rusko získalo 57,83 procenta hlasů. Druhá podle předběžných výsledků skončila Komunistická strana Ruska s asi 13,8 procenta hlasů, třetí nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska s necelými devíti procenty hlasů a na čtvrtém místě je středopravá strana Noví lidé se skoro osmi procenty hlasů. Z parlamentu zřejmě vypadne Spravedlivé Rusko.

V Rusku se o obsazení 225 křesel ve Státní dumě, dolní komoře parlamentu, rozhoduje podle poměrného systému, dalších 225 zákonodárců je voleno většinovou volbou v jednomandátových okruzích. Zástupci Jednotného Ruska podle dosavadních výsledků obsadí 208 těchto míst. S pravděpodobným ziskem 355 mandátů Jednotné Rusko překonalo svůj dosavadní rekord z roku 2016, upozornila AFP.

Konečné výsledky hlasování budou známy 25. září, oznámila šéfka volební komise.

Odpůrce války z voleb vyloučili

Jen několik týdnů před volbami nejvyšší soud vyřadil z klání Jabloko, které se jako jediná strana vyslovovalo proti ruské invazi na Ukrajinu, což je nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Hlasování se konalo také na obsazených ukrajinských územích, která Moskva před čtyřmi lety v rozporu s mezinárodním právem prohlásila za součást Ruské federace, i na Krymu, který Rusko anektovalo už v roce 2014. Kyjev to označil za ilegální.

Hlasovat přišlo 59,32 procenta oprávněných voličů, zhruba o sedm procentních bodů více než při posledních volbách v roce 2021. AFP volební účast označuje za barometr podpory války proti Ukrajině.

Rozsáhlá kampaň ve státních médiích a přísná kontrola nad volbami za absence skutečné opozice podle AP zaručily, že si Kreml udrží pevnou kontrolu nad ruskou politikou navzdory problémům ruské ekonomiky i stále častějším ukrajinským dronovým útokům v ruském vnitrozemí.

Hlasování pro 111 milionů oprávněných voličů začalo v pátek a skončilo v neděli.

Volby provázely zprávy o porušování pravidel, včetně otevírání zapečetěných volebních uren, nezabezpečování dveří volebních místností přes noc a odmítání vydat papírové volební lístky. Moskva na volby nepozvala pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a ruská diplomacie organizaci kvůli kritice Moskvy obvinila z používání „dvojího metru“.

Šéf parlamentního shromáždění OBSE Pere Joan Pons nepozvání pozorovatelů označil za porušení ruských závazků vyplývajících ze členství v organizaci.

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