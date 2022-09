Jako by se žádné nekonaly. V ulicích Sicílie je den před parlamentními volbami cítit skepse

„Draghi snad nebyl tak špatný premiér, na rozdíl od jiných alespoň nekradl, i když si myslím, že hlavně proto, že měl jako bývalý guvernér Evropské centrální banky vyděláno,“ říká mi třicátník Salvatore na ulici sicilského Palerma pouhé dva dny před konáním italských parlamentních voleb. Podle něj nebylo dobrým nápadem shodit vládu Maria Draghiho v době, kdy se na Itálii valí jedna krize za druhou.

„Ale na druhou stranu, když se na to podíváš očima obyčejného člověka, jako jsem já, za jeho vlády jsme jenom ztratili. Všechno je dražší, od potravin přes benzin až po energie, před námi samá nejistota,“ říká rezignovaně. Na otázku, koho bude volit, mávne rukou, do volební místnosti se obtěžovat nehodlá. „Je to všechno stejná banda, zůstanu doma,“ dodává.