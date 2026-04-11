Politická kampaň v Maďarsku vrcholí. Výsledky voleb ovlivní EU, tvrdí experti

Oba politici uspořádají závěrečná setkání s voliči: Orbán v Budapešti, Magyar mimo jiné v druhém největším maďarském městě Debrecín. Poslední předvolební mítink chystá také László Toroczkai z krajně pravicové strany Naše vlast (Mi Hazánk).
Dvaašedesátiletý Orbán, jehož mítink v centru hlavního města by měl začít v 19:00, se uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou a v předvolební kampani se prezentuje jako „bezpečná volba“ v nebezpečném světě. Tentokrát však není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho strana Fidesz mohla volby prohrát.
Za 16 let u moci Orbán nicméně dokázal natolik přeměnit zemi a přizpůsobit si volební systém, že ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by podle skeptičtějších pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.
Pětačtyřicetiletý Magyar, který vstoupil do povědomí veřejnosti teprve před dvěma lety demonstrativním rozchodem s vládnoucí stranou a její tvrdou kritikou, před večerním shromážděním v Debrecínu absolvuje ještě čtyři další mítinky v menších obcích na východě země. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU.
Orbán před volbami tvrdí, že výhra opozice by znamenala přímé zavlečení Maďarska do války na Ukrajině, a Magyara vykresluje jako loutku v rukou Bruselu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Volby, které mají mezinárodní důsledky
O přízeň voličů ve volbách se uchází jen pět stran, protože některá uskupení z klání odstoupila, aby zvýšila šance Tiszy. Ve hře jsou i mezinárodní důsledky dalece přesahující samotné Maďarsko.
Podle Tomáše Weisse z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy by případné vítězství opozičního lídra Pétera Magyara znamenalo snahu změnit obraz Maďarska na evropské scéně a zmírnit jeho dosavadní konfrontační přístup. Země by se podle něj mohla stát předvídatelnějším partnerem, což by zvýšilo ochotu ostatních členských států ke spolupráci. Změny by se mohly projevit i v některých konkrétních politikách, například v postoji k podpoře Ukrajiny, i když jejich rozsah je podle Weisse obtížné odhadnout.
Pokud by naopak znovu zvítězil Orbán a jeho strana Fidesz, lze podle Weisse očekávat pokračování dosavadního kurzu, případně jeho další zostření. Prostor pro ústupky ze strany Budapešti je podle něj omezený. Zásadnější změna by se v takovém případě mohla odehrát spíše na straně EU, která byla podle něj dosud zdrženlivá – i kvůli blížícím se volbám. Po jejich skončení by však podle Weisse mohla reagovat razantněji, mimo jiné omezením neformální spolupráce s maďarskými představiteli.
Analytička Pavlína Janebová z Asociace pro mezinárodní otázky upozornila, že případné Orbánovo vítězství by posílilo jeho sebevědomí i jeho spojence v dalších členských zemích. Evropská unie by tak podle ní čelila pokračujícím problémům zejména v oblasti zahraniční politiky, například ve vztahu k Rusku a Ukrajině, a její akceschopnost by mohla být nadále omezována hrozbou vetování. Naopak vítězství Magyara by podle Janebové mohlo přinést větší míru konsenzu uvnitř EU a snížit blokování evropských iniciativ.