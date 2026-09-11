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Švédové míří k volbám, souboj levice s pravicí zůstává otevřený

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  18:16aktualizováno  18:16
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Ve Švédsku se blíží volby, ulice tak zaplavily stranické plakáty. (7. září 2026)

Ve Švédsku se blíží volby, ulice tak zaplavily stranické plakáty. (7. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Předseda strany Švédských demokratů Jimmie Akesson (SD) představuje volební...
předseda strany Švédští demokraté Jimmie Akesson (SD) ve studiu během volební...
Předseda strany Švédští demokraté Jimmie Akesson při volební kampani ve městě...
Předseda strany Švédští demokraté Jimmie Akesson při volební kampani ve městě...
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Ve Švédsku vrcholí předvolební kampaň. Volby, jejichž výsledek zůstává nejistý, se budou konat v neděli. O návrat k moci usiluje středolevá opozice vedená bývalou premiérkou Magdalenou Anderssonovou, zatímco pravicový blok současného premiéra Ulfa Kristerssona se snaží svou pozici obhájit.

Pravicová koalice vedená Kristerssonem vládne od roku 2022 s podporou Švédských demokratů v parlamentu. V posledních měsících sice průzkumy předpovídaly její porážku, náskok soupeřícího levicového a středového bloku se ale v poslední době výrazně zmenšil.

Podle posledního průzkumu společnosti Novus zveřejněného ve středu mají čtyři levicové a středové strany podporu 50,7 procenta voličů, zatímco čtyři pravicové strany 48,1 procenta.

Kristersson kampaň postavil především na boji proti kriminalitě, Anderssonová naopak slibuje posílení sociálního státu a růst životní úrovně. Mezi hlavní témata voleb patří také migrace, bydlení, klima, školství a zaměstnanost.

V případě dalšího vítězství pravicového bloku požadují Švédští demokraté ministerská křesla. Strana, která patří k nejvýraznějším odpůrcům migrace, dosud pravicovou vládu podporovala z parlamentu.

Nyní by se mohla poprvé dostat i do vlády, jelikož Kristersson už dříve tuto možnost připustil a uvedl, že přímou účast strany na výkonné moci nepovažuje za problematickou.

Do kampaně zasáhla i obvinění z proruských aktivit. Nadace Expo, která sleduje vývoj švédské krajní pravice, tento týden uvedla, že zaměstnankyně Švédských demokratů v parlamentu opakovaně šířila proruskou propagandu.

Anderssonová informaci využila v televizní debatě a varovala před možností, že by strana v případě vítězství pravice získala kontrolu nad ministerstvem obrany. Předseda Švédských demokratů Jimmie Akesson její kritiku odmítl s tím, že snižuje úroveň předvolební debaty.

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