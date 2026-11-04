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Největší nářez od Watergate. Demokraté slaví, bojuje se o Aljašku a Mississippi

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  14:50
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Ve Spojených státech pokračuje sčítání hlasů z úterních kongresových voleb, v nichž obě komory zákonodárného sboru ovládli demokraté. Podle projekcí amerických médií budou mít nejméně 54 ze 100 křesel v Senátu a mohou získat okolo 260 z 435 mandátů ve Sněmovně reprezentantů. Největší pozornost se soustředí na poslední dva nerozhodnuté senátorské souboje na Aljašce a v Mississippi.

Na Aljašce po sečtení 72 procent hlasů vede republikán Dan S. Sullivan se ziskem 48,5 procenta. Demokratka Mary Peltolaová má zatím 47,7 procenta a zaostává o 1700 hlasů z více než 200 tisíc sečtených.

Kandidátka Demokratické strany do Senátu USA Mary Peltolaová reaguje během svého projevu na shromáždění v noci po amerických volbách do Kongresu v Anchorage na Aljašce. (3. listopadu 2026)
Reakce příznivců demokratického kandidáta do Senátu a člena texaského státního parlamentu Jamese Talarica na volebním shromáždění v texaském Austinu. (4. října 2026)
Podporovatelé demokratického kandidáta za Michigan Abdul El-Sayeda. (3. listopadu 2026)
Severní křídlo Kapitolu, v němž zasedá americký Senát, den po volbách do Kongresu ve Washingtonu. (4. listopadu 2026)
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Zbylé hlasy si rozdělili další dva republikánští kandidáti včetně čtvrtého v pořadí Dana J. Sullivana, kvůli jehož účasti se administrativa prezidenta Donalda Trumpa obrátila na justici.

Tvrdila, že druhého Sullivana do voleb nasadila Peltolaová s cílem zmást voliče dosavadního senátora a podvodně zvítězit, což soud odmítl. Očekává se, že sčítání na Aljašce může trvat ještě dlouho, již několik hodin nepřibyly v kolonce sečtených žádné nové hlasy.

Volby do Kongresu – výsledky přehledně na iDNES.cz

V komplikovaném aljašském volebním systému přidělují voliči hlasy všem kandidátům a seřadí je podle svých preferencí. Pokud by žádný ze čtyř současných kandidátů nezískal více než 50 procent hlasů, začne nový přepočet a hlasy nejslabšího z nich se přerozdělí tomu kandidátovi, kterého voliči vyřazeného uchazeče určili jako druhého v pořadí.

Těsný souboj v Mississippi

Ještě těsnější je situace v Mississippi, které je tradiční republikánskou baštou a podle odhadů tu měla mandát obhájit dosavadní senátorka Cindy Hydeová-Smythová. Po sečtení 96 procent hlasů představujících téměř milion voličů však nad ní vede demokratický rival Scott Colom o necelých 50 hlasů. Dá se očekávat, že výsledky budou vyrovnané do poslední chvíle a vyhlášení vítěze mohou provázet soudní spory.

Bez ohledu na tyto dva souboje si demokraté v Senátu výrazně polepší ze současných 47 na nejméně 54 křesel. Většinu budou mít i ve Sněmovně reprezentantů, kde zatím nejsou jasné výsledky v přibližně 65 soubojích.

Podle televize CNN již demokraté zvítězili nebo vedou ve sčítání 263 obvodů - s jistotou mají 231 mandátů, zatímco republikáni 139. Stanice NBC News predikuje, že demokraté získají 258 mandátů a republikáni 177.

V současné Sněmovně reprezentantů mají republikáni 218 a demokraté 214 křesel. Podle amerických médií je vítězství demokratů v obou komorách ve volbách uprostřed prezidentského období největší od roku 1974, kdy na republikány tvrdě dopadla aféra Watergate.

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