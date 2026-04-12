Sledujte výsledky maďarských voleb ONLINE: Data a interaktivní grafika

Výsledek voleb rozhodně o tom, zda Fidesz po 16 letech skončí u moci. Už během odpoledne se ukázalo, že k nim přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu. V 18:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností, účast činila 77,8 procenta. Různé průzkumy provedené ještě před volbami ukazují na vítězství strany Tisza, rozchází se však v tom, zda má šanci v parlamentu získat dvoutřetinovou většinu potřebnou pro změnu ústavy.
Výsledky voleb 2026 v Maďarsku
TISZA
53,27 %
strana získala 1 530 874 hlasů
137
FIDESZ-KDNP
38,08 %
strana získala 1 094 428 hlasů
55
Naše vlast
6 %
strana získala 172 353 hlasů
7
DK
1,2 %
strana získala 34 553 hlasů
0
MKKP
0,8 %
strana získala 23 084 hlasů
0
M. Romák Ors.
0,29 %
strana získala 8 348 hlasů
0
MNOÖ
0,28 %
strana získala 7 999 hlasů
0