Sledujte výsledky maďarských voleb ONLINE: Data a interaktivní grafika

Maďarsko v neděli rozhoduje o svém dalším směřování a klíčové bude každé sečtené procento. Sledujte s námi průběžné výsledky parlamentních voleb a zjistěte, jak se vyvíjí souboj mezi středopravou stranou Tisza vedenou Péterem Magyarem a národněkonzervativním Fideszem premiéra Viktora Orbána.
Volební komise v Budapešti začíná sčítat hlasy odevzdané v parlamentních...

Volební komise v Budapešti začíná sčítat hlasy odevzdané v parlamentních volbách. (12. dubna 2026)

Výsledek voleb rozhodně o tom, zda Fidesz po 16 letech skončí u moci. Už během odpoledne se ukázalo, že k nim přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu. V 18:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností, účast činila 77,8 procenta. Různé průzkumy provedené ještě před volbami ukazují na vítězství strany Tisza, rozchází se však v tom, zda má šanci v parlamentu získat dvoutřetinovou většinu potřebnou pro změnu ústavy.

Výsledky voleb 2026 v Maďarsku

TISZA

53,27 %
strana získala 1 530 874 hlasů
137

FIDESZ-KDNP

38,08 %
strana získala 1 094 428 hlasů
55

Naše vlast

6 %
strana získala 172 353 hlasů
7

DK

1,2 %
strana získala 34 553 hlasů
0

MKKP

0,8 %
strana získala 23 084 hlasů
0

M. Romák Ors.

0,29 %
strana získala 8 348 hlasů
0

MNOÖ

0,28 %
strana získala 7 999 hlasů
0
