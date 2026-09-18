Před dvěma týdny se konaly zemské volby v Sasku-Anhaltsku, které se značným náskokem vyhrála AfD. Zemská tajná služba ji přitom už od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou.
AfD získala 43,8 procenta hlasů, druhou CDU podpořilo jen 17,2 procenta voličů. Většina průzkumů přitom předpovídala AfD zisk kolem 41 až 42 procent, nanejvýš 43 procent. CDU slibovaly průzkumy 22 až 23 procent.
Průzkumy pro Meklenbursko-Přední Pomořansko, které stejně jako Sasko-Anhaltsko leží na východě Německa, celý letošní rok předpovídaly vítězství AfD. Sociální demokracie současné zemské premiérky Manuely Schwesigové ale v posledních týdnech mocně dotahovala.
Nový průzkum pro stanici ZDF je první, který připisuje vítězství ve volbách do sněmu ve Schwerinu sociálním demokratům. Získali by podle něj 37 procent hlasů, zatímco AfD jen 36 procent. FGW udává, že její průzkum je reprezentativní a statistická chyba je mezi dvěma a třemi procentními body.
CDU kancléře Merze si v průzkumu pro Meklenbursko-Přední Pomořansko dál pohoršila, dostala by jen šest procent hlasů. Měla by tedy jen o procentní bod více, než je potřebné pro vstup do sněmu.
Byl by to její nejhorší výsledek v jakýchkoli zemských volbách od vzniku spolkové republiky v roce 1949. Byla by to také další tvrdá rána pro autoritu kancléře Merze, který už tak musí odrážet spekulace o svém brzkém konci ve funkci.
Další ránou by pro CDU byla prohra v boji o berlínskou radnici. Podle nejnovějšího průzkumu FGW pro stanici ZDF ale i to hrozí. Levice vedená Elif Eralpovou by mohla získat 22 procent hlasů, zatímco CDU v čele se Stefanem Eversem 20 procent. AfD se podle průzkumu dlouhodobě drží na 18 procentech.
Zisk z posledních voleb v roce 2023 by tak zdvojnásobila. Zelení mají v novém průzkumu 15 a SPD 12 procent. Podle žádného průzkumu z posledních dní by nebyla po volbách možná koalice dvou stran. Nejpravděpodobnější je, že Berlínu bude vládnout levicová koalice Levice, Zelených a SPD nebo středová koalice CDU, Zelených a SPD.
Volební místnosti se v Meklenbursku-Předním Pomořansku i v Berlíně otevřou v neděli v 8:00 a uzavřou v 18:00. Veřejnoprávní stanice ARD a ZDF následně zveřejní prognózy.
Předběžné výsledky obou voleb lze čekat v neděli pozdě večer či v noci na pondělí. Ještě v neděli bude o dopadu voleb jednat předsednictvo Merzovy CDU, v pondělí jsou pak na programu tiskové konference jednotlivých stran.