„Na jihu Volgogradu v důsledku dopadu trosek bezpilotního letounu začala hořet střecha jedné z budov nemocnice a také začalo hořet v areálu v rafinérie. Na místě zasahují hasiči,“ napsal Bočarov bez dalších podrobností. Během náletu úřady načas přerušily provoz místního letiště.
Obyvatelé Volgogradu slyšeli okolo deseti výbuchů, po kterých následovaly požáry, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na informace ze sociálních sítí. Připomněl, že volgogradská rafinérie zásobuje ruskou armádu.
Je to již podruhé v tomto týdnu, kdy nálet ukrajinských dronů během noci způsobil požár v rafinérii ve Volgogradu. „V důsledku pádu trosek (dronů) se rozlily a vzplály ropné látky ve volgogradské rafinérii. Hasiči bojují s ohněm. Podle předběžných údajů nejsou ranění a oběti,“ napsal gubernátor Bočarov 14. srpna.
Volgogradská rafinérie Lukoilu je největší výrobce pohonných hmot na jihu Ruska, její kapacita činí 14,8 milionu tun. Ukrajinské drony ji napadly loni a letos opakovaně, podnik podle tisku po náletech přerušoval výrobu.
Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 23 ukrajinských dronů, z toho 13 nad Volgogradskou oblastí a po pěti na Rostovskou oblastí a nad anektovaným Krymem, tvrdí ruské ministerstvo obrany.