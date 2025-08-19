Ukrajina provedla dronový útok na Volgograd, hořelo v rafinérii Lukoilu

Ukrajina provedla noční dronový útok na Volgograd na jihu evropského Ruska. Drony zasáhly rafinérii společnosti Lukoil a nemocnici, oznámil v úterý gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov na sociální síti Telegram. Nálet se podle něj obešel bez obětí a raněných. Ukrajinský server Ukrajinska pravda připomněl, že rafinérie zásobuje ruskou armádu.
„Na jihu Volgogradu v důsledku dopadu trosek bezpilotního letounu začala hořet střecha jedné z budov nemocnice a také začalo hořet v areálu v rafinérie. Na místě zasahují hasiči,“ napsal Bočarov bez dalších podrobností. Během náletu úřady načas přerušily provoz místního letiště.

Obyvatelé Volgogradu slyšeli okolo deseti výbuchů, po kterých následovaly požáry, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na informace ze sociálních sítí. Připomněl, že volgogradská rafinérie zásobuje ruskou armádu.

Je to již podruhé v tomto týdnu, kdy nálet ukrajinských dronů během noci způsobil požár v rafinérii ve Volgogradu. „V důsledku pádu trosek (dronů) se rozlily a vzplály ropné látky ve volgogradské rafinérii. Hasiči bojují s ohněm. Podle předběžných údajů nejsou ranění a oběti,“ napsal gubernátor Bočarov 14. srpna.

Volgogradská rafinérie Lukoilu je největší výrobce pohonných hmot na jihu Ruska, její kapacita činí 14,8 milionu tun. Ukrajinské drony ji napadly loni a letos opakovaně, podnik podle tisku po náletech přerušoval výrobu.

Ruská protivzdušná obrana během noci zničila 23 ukrajinských dronů, z toho 13 nad Volgogradskou oblastí a po pěti na Rostovskou oblastí a nad anektovaným Krymem, tvrdí ruské ministerstvo obrany.

