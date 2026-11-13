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Jeden z největších útoků. Ukrajinci zasáhli rafinerii ve Volgogradu, změnili taktiku

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  9:46
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Při dronovém náletu na jihu Volgogradu zemřeli čtyři zaměstnanci průmyslové zóny a další dva utrpěli zranění. Podle neoficiálních informací se terčem stala tamní rafinerie. Ruská protivzdušná obrana v noci na pátek zneškodnila v různých regionech 1 198 ukrajinských dronů, uvedlo ministerstvo obrany. Šlo o jeden z nejrozsáhlejších útoků od začátku války.

„V důsledku útoku kyjevského režimu jsou bohužel oběti mezi zaměstnanci jižní průmyslové zóny ve Volgogradu: čtyři lidé zemřeli, dva jsou v nemocnici,“ oznámila správa Volgogradské oblasti.

Ve Volgogradu hoří jedna z největších ruských ropných rafinerií
Velká ruská rafinerie ve Volgogradské oblasti, kterou zasáhly ukrajinské drony. (1. října 2026)
Významná ruská rafinerie hoří, dopadly tam ukrajinské drony
Ukrajinci zasáhli rafinerii Lukoilu ve Volgogradu. (14. srpna 2025)
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Podle neoficiálních informací telegramového kanálu Exilenova+ se cílem útoku stala volgogradská rafinérie. Tento útok byl nejméně třináctý od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Kanál rovněž poznamenal, že ukrajinská armáda v poslední době zřejmě při útocích na ruské rafinerie změnila taktiku. Nad každou z nich vysílá velké množství bezpilotních letounů, které útočí na celou průmyslovou zónu namísto jednotlivých zařízení. Cílem je vyřadit rafinerie z provozu na co nejdelší dobu, píše Exilenova+.

Podle telegramového kanálu Astra patří zasažená rafinerie koncernu Lukoil a je jednou z největších v Rusku. Po nočním útoku v ní na několika místech hoří. Podnik produkuje benzin, naftu, letecké palivo, mazut a další ropné produkty a zásobuje regiony na jihu Ruska. Už v noci se u čerpacích stanic ve Volgogradu vytvořily fronty.

Ukrajina uvádí, že na podniky ruského petrochemického průmyslu útočí proto, aby omezila zásobování ruských invazních sil palivem a připravila Moskvu o příjmy z prodeje ropy, ze kterých financuje válku.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila 1 198 ukrajinských dronů nad zhruba dvěma desítkami regionů, včetně Volgogradské oblasti, Moskvy a Moskevské oblasti. Kolik dronů celkem do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje.

Dnešní ukrajinský útok patřil k nejrozsáhlejším, přičemž zřejmě největší útok podnikly ukrajinské ozbrojené síly koncem října, kdy Moskva hlásila zničení 1 214 dronů.

Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Rostově na Donu zasáhly trosky sestřeleného dronu výrobní halu a způsobily požár. Hoří také skladiště a poškozeno je několik panelových domů či osobních aut. Zranění utrpěl jeden člověk.

Jednoho zraněného hlásí po nočním ukrajinském útoku také úřady v Kurské oblasti, která sousedí s Ukrajinou.

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