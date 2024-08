Prezident Volodymyr Zelenskyj se proto dostal pod palbu kritiky ze strany některých zákonodárců i vojenských analytiků. „Situace na okraji Pokrovsku je naprostým selháním obrany. Není to chyba obyčejných vojáků, ale těch, kteří rozhodují,“ řekl pro britský list The Financial Times Oleksandr Kovalenko, vojenský analytik z organizace Informační odpor se sídlem v Kyjevě.