Vyměníme okupovaná území v Kurské oblasti za ukrajinská, vzkázal Zelenskyj

Prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že pokud by došlo k jednání, nabídl by výměnu území, které kontrolují ukrajinské jednotky v ruské Kurské oblasti, za navrácení ukrajinských území, která v současnosti okupuje Rusko. Záměrem ovládnutí území v Kurské oblasti byla právě možnost mírových jednání. V ně i s nástupem Donalda Trumpa do prezidentského křesla Ukrajina počítá.