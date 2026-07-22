Toho Zelenskyj v úterý skutečně odvolal a novým velitelem ozbrojených sil jmenoval dosavadního velitele společných sil Mychajla Drapatého.
Zároveň bez bližších podrobností oznámil, že Fedorovovi nabídl „důstojnou pozici ve vládě, která by umožnila sjednotit technologické možnosti“ Ukrajiny a zajistit jejich rozvoj.
Fedorova řada lidí považuje za modernizátora a je mu mimo jiné připisována zásluha na rozvoji dronové technologie, která poskytla Ukrajině výhodu na bojišti. Země se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
Zelenskyj se mezitím s Fedorovem setkal a podle webu Ukrajinska pravda mu nabídl, aby zůstal ve vládě na pozici související s technologickým zaměřením. Exministr ale podle zdroje webu řekl, že nemůže realizovat svou strategii k zastavení Ruska bez skutečných pravomocí, které má podle něj pouze ministerstvo obrany.
Podle druhého zdroje řekl, že po jmenování Drapatého by se jeho někdejší ministerský tým mohl okamžitě zapojit do práce na transformaci ozbrojených sil. Novému člověku podle něj bude trvat měsíce, než se zapracuje. Veřejně se pětatřicetiletý Fedorov k prezidentově nabídce zatím nevyjádřil.
Politická krize na Ukrajině vypukla minulý týden poté, co Zelenskyj avizoval změny ve vládě, načež premiérka Julija Svyrydenková podala demisi a s ní skončil celý její kabinet včetně Fedorova, jenž ministerstvo obrany vedl půl roku.
Zelenskyj podle Ukrajinské pravdy poslancům vládní strany Sluha národa řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporům se Syrským.
Prezident také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Odchod populárního ministra z vlády vyvolal ale v Kyjevě a dalších městech každodenní demonstrace, které jsou jinak v době ruské invaze do země poměrně vzácné.
|
16. července 2026