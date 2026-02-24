O co všechno jsem přišel. Zelenskyj odhalil, jak válka změnila jeho život

Zelenskyj se v rámci rozhovoru svěřil, že nemá moc času na svou ženu a dvě děti. Už je nevidí každý den a nikdy se mu nepodaří s nimi někam vyrazit.
„Nechodím do kina, nechodím do divadla. Děti chodí s babičkou, když mohou, ale já nikam jinam nechodím. Nechodím do obchodů, za všechny roky války jsem nebyl ani jednou v kavárně.“
Podle první dámy Oleny Zelenské si její manžel nyní více váží prostých věcí, jako je komunikace s rodinou. „Pošlete mu fotku jeho syna nebo mu řekněte, co řekla jeho dcera. A to ho teď velmi dojímá,“ sdělila médiím v roce 2023. „Dříve na to nebyl tak citlivý.“
Zelenskyj pro AFP popsal i svou denní rutinu. V průběhu noci prý komunikuje hlavně s velitelem ukrajinského letectva Anatolijem Kryvonožkem v rámci monitoringu leteckých úderů.
Vstává pak v 6 nebo 7 hodin ráno. Nejprve si přečte zprávy na svém mobilu a poté se věnuje různým fyzickým cvičením. Může to být například kruhové cvičení. „I rychlý 25 až 30minutový trénink je docela dobrý,“ řekl prezident. Někdy více posiluje.
Prozradil také, že dříve miloval běhání, ale od začátku války už neběhá vůbec.
Cvičení je jedním z nástrojů, kterými se prezident snaží udržet v kondici a nepřibrat. Co se týče stravy, podle Zelenského mu jeho žena před válkou připravovala snídaně. Během války už to ale nedělá.
Sice už nechodí do kina, na filmy si ale Zelenskyj i tak čas najde. Poslední film, který viděl, byl „Norimberk“ z roku 2025. Viděl také film „Jedna bitva za druhou“ Paula Thomase Andersona, který se mu líbil.
Pokud Zelenskyj čte, pak v současné době spíše literaturu faktu a historickou literaturu, kterou může nějak využít. To zahrnuje například knihy o historických osobnostech, jako jsou Winston Churchill a Margaret Thatcherová. Knihu o takzvané Železné lady prý dostal k narozeninám.
Název poslední knihy, kterou četl, ovšem žertem odmítl prozradit. Zmínil ale, že ji dostal od finského prezidenta Alexandra Stubba, který je zároveň i jejím autorem. „Teď o tom nemluvme, jinak (Alexander Stubb) příliš zpychne,“ řekl Zelenskyj.
Ukrajinský prezident v rámci rozhovoru také zmínil, už nežije v bunkru, jako tomu bylo během prvních dvou let války. „Od prvního dne války jsem věděl, že nás všechny zahnat do bunkru nemůžou,“ řekl. „Jdete tam v noci, ale stejně se musíte vrátit, jít ven.“
Prozradil také, že v současnosti už během náletů do bunkru nechodí. Jeho osobní stráž mu to ale hlasitě vyčítá, že dává ostatním špatný příklad.