Trump se snaží vyvinout tlak, aby se Ukrajina vzdala Rusku, tvrdí Zelenskyj

„Nyní nás čekají nebezpečné dny před volbami,“ řekl ukrajinský prezident s odkazem na volby do amerického Kongresu konající se 3. listopadu.
„Můj poslední návrh zněl: Nebudeme útočit na ruskou naftu, vy nám dáte rakety pro systémy Patriot na ochranu našich zařízení. Ale oni prostě chtějí, abychom přestali útočit na naftu. A pokud to uděláme, něco nám odpojí,“ dodal.
Zelenskyj popsal řadu podle něj nepřátelských kroků Washingtonu vůči Kyjevu. Patří mezi ně záměrné zpomalování rychlosti internetu satelitní sítě Starlink, který je pro ukrajinské jednotky bojující proti Rusku zásadní, nebo zdržování už tak malých dodávek Patriotů určených k sestřelování ruských balistických raket.
„Domnívám se, že byly podniknuty kroky s cílem přesvědčit Ukrajinu, aby kapitulovala. Neříkám, že to je cíl, o který usilují naši partneři. Nechci si myslet, že naši američtí partneři věří, že válka (proti Rusku) by mohla být ukončena dříve na úkor Ukrajiny. Ale vypadá to tak,“ zaznělo v rozhovoru.
Napětí mezi Ukrajinou a USA dosáhlo vrcholu poté, co Trump minulý pátek uzavřel dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh výměnou za zrušení uplatňování protiruských sankcí, potvrzené tento pátek.
USA po Kyjevu požadují, aby přestal útočit na ruské ropné rafinerie, což podle Trumpovy vlády přispívá k vysokým cenám energií, zejména nafty. A to přesto, že světové dodávky mnohem výrazněji ovlivnila válka USA proti Íránu zahájená v únoru.
Ukrajina uvedla, že je připravena zastavit útoky na rafinerie, pokud se Rusko zdrží útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Obě strany však nadále útočí na energetická zařízení, přičemž Ukrajina útoky obnovila po několikadenní pauze, kdy čekala, zda se Rusko bude držet energetického příměří vyhlášeného Trumpem.
Ukrajina si nedávno stěžovala, že americká společnost SpaceX Elona Muska zpomalila rychlost Starlinku na Ukrajině. Zelenskyj z toho obvinil úřady a Bílý dům, přičemž se odkazoval na nespecifikované zdroje. Americký ministr financí Scott Bessent v nedělí obvinění označil za nezodpovědné.
Co se týče zdržování dodávek Patriotů, Zelenskyj uvedl, že za ně Ukrajina zaplatila a že část dodávek byla schválena americkou stranou, zatímco zbytek nikoli. USA v současné době dodávají Ukrajině pouze 12 Patriotů měsíčně, což je zhruba čtvrtina než za Trumpova předchůdce Joea Bidena. USA navíc za Trumpa tyto střely napadené zemi prodávaly, zatímco Biden je poskytoval zdarma jako vojenskou pomoc.
Vztahy s USA se mohou zlepšit po amerických volbách, řekl Zelenskyj s tím, že politika je v době voleb velmi agresivní a že po nich půjde „život“ dál a bude klidnější. Zůstává v úzkém kontaktu s Trumpovými vyslanci Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem, s nimiž diskutuje o dalším setkání s cílem ukončit válku.
Podle Zelenského „má prezident Spojených států opravdu dobré vztahy s Putinem“. „Ale jedna věc tu nefunguje: Trump teď nemůže přimět Putina, aby ukončil válku.“