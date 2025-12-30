„Můžeme zvítězit bez podpory Ameriky? Ne,“ řekl Zelenskyj v pořadu stanice Fox News. Následně vyjmenoval obtíže, které by pro Ukrajinu znamenal nedostatek podpory ze strany jejího amerického spojence.
Zelenskyj v neděli jednal o možné mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě. Trump rozhovory označil za báječné a řekl, že dohoda se výrazně přiblížila a že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté z 95 procent.
Těsně před setkáním se Zelenským Trump také telefonoval s Putinem a novinářům poté řekl, že Rusko se bude podílet na rekonstrukci Ukrajiny a že „Rusko chce, aby se Ukrajině dařilo“.
„Putinovi nevěřím, on Ukrajině úspěch nepřeje,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru s Fox News. Dodal, že nedělní setkání s Trumpem bylo produktivní.
Putin v pondělí na jednání s velením ruských ozbrojených sil prohlásil, že Rusko pokračuje v plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které zčásti okupuje, a ve svém tažení postupuje.
Ukrajinská armáda ustupuje podél celé frontové linie, tvrdil dále vládce Kremlu. Armádě nařídil pokračovat v invazi a v plnění úkolu „osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti“ v souladu s plánem speciální vojenské operace. Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.
Termínem „osvobození“ Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských měst nebo obcí, souslovím „speciální vojenská operace“ nazývá svou invazi do sousední země, která trvá už téměř čtyři roky.