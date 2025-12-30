Bez podpory USA nemůže Ukrajina zvítězit. Putinovi nevěřím, řekl Zelenskyj

  7:33aktualizováno  7:33
Bez podpory Spojených států nemůže Ukrajina ve válce s Ruskem zvítězit, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který v noci na úterý středoevropského času odvysílala americká stanice Fox News. Poznamenal také, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi nevěří.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: ČTK

„Můžeme zvítězit bez podpory Ameriky? Ne,“ řekl Zelenskyj v pořadu stanice Fox News. Následně vyjmenoval obtíže, které by pro Ukrajinu znamenal nedostatek podpory ze strany jejího amerického spojence.

Zelenskyj v neděli jednal o možné mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na Floridě. Trump rozhovory označil za báječné a řekl, že dohoda se výrazně přiblížila a že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou dohodnuté z 95 procent.

Těsně před setkáním se Zelenským Trump také telefonoval s Putinem a novinářům poté řekl, že Rusko se bude podílet na rekonstrukci Ukrajiny a že „Rusko chce, aby se Ukrajině dařilo“.

„Putinovi nevěřím, on Ukrajině úspěch nepřeje,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru s Fox News. Dodal, že nedělní setkání s Trumpem bylo produktivní.

Putin v pondělí na jednání s velením ruských ozbrojených sil prohlásil, že Rusko pokračuje v plánu zmocnit se čtyř ukrajinských regionů, které zčásti okupuje, a ve svém tažení postupuje.

Ukrajinská armáda ustupuje podél celé frontové linie, tvrdil dále vládce Kremlu. Armádě nařídil pokračovat v invazi a v plnění úkolu „osvobození Donbasu a Záporožské i Chersonské oblasti“ v souladu s plánem speciální vojenské operace. Donbas se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny.

Termínem „osvobození“ Moskva označuje dobytí a okupaci ukrajinských měst nebo obcí, souslovím „speciální vojenská operace“ nazývá svou invazi do sousední země, která trvá už téměř čtyři roky.

