Mír podle frontové linie bude jen pauzou před další válkou, varuje Zelenskyj

„Nemáme právo prohrát tuhle válku,“ řekl Zelenskyj s tím, že případné vítězství Ruska bude ohrožením pro další evropské státy, zejména země Pobaltí či Polsko.

Ukrajinský prezident se ve čtvrtek zúčastnil oslav 80. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, které předznamenalo porážku nacistického Německa a konec druhé světové války. V pátek v této souvislosti prohlásil, že „Evropa již není kontinentem míru“ a že Putin jde ve stopách nacistů.

Ukrajinský lídr se dočkal opakovaného dlouhého potlesku francouzských zákonodárců, jejichž zasedací sál však nebyl zcela plný. Zelenskyj také prohlásil, že doufá v příznivý výsledek mírového summitu chystaného na příští týden ve Švýcarsku, který by mohl přiblížit „spravedlivý mír“. „Je to pro nás Den D, den diplomacie,“ řekl v narážce na název používaný pro vylodění v Normandii. Moskva, která na konferenci pozvána nebyla, se k summitu postavila odmítavě.

Zelenského večer přijme prezident Emmanuel Macron. Šéf Elysejského paláce ve středu oznámil, že Francie dodá Ukrajině stíhací letouny Mirage k efektivnější obraně proti ruské agresi. V pátek chce po jednání se svým ukrajinským protějškem oznámit podrobnosti nového plánu podpory Ukrajiny.

Zelenskyj poděkoval Francii za dosavadní pomoc, jeho země však podle něj potřebuje v době těžkých bojů další podporu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle tiskových agentur v reakci na Macronova slova prohlásil, že Francie je „připravena přímo se zapojit do konfliktu“ a rozdmýchává napětí mezi Evropou a Ruskem.

Podle listu Le Monde Macron jedná s několika dalšími evropskými zeměmi o vytvoření koalice, která která by cvičila ukrajinské vojáky přímo na Ukrajině. První instruktoři by podle deníku do země napadené Ruskem mohli odjet už za několik týdnů, nebo dokonce dnů. Z Kremlu kvůli tomuto plánu zní na adresu Paříže výhrůžky.

Francie podle statistik zveřejněných televizí France24 patří v rámci Evropské unie co do objemu vojenské pomoci Ukrajině k méně aktivním zemím. Od začátku války poskytla Ukrajině vybavení v hodnotě okolo dvou miliard eur (přibližně 50 miliard korun). To je zhruba pětkrát méně než Německo a méně než výrazně ekonomicky slabší Polsko.

Podle aktuálních údajů francouzského ministerstva obrany dostal Kyjev od Paříže 18 protitankových systémů Milan, 30 samohybných houfnic Caesar, 284 obrněných vozidel, 220 průzkumných dronů, 1000 útočných pušek a 1,72 milionu kusů munice.

