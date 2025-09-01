Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map

„GPS v celé oblasti se vypnulo,“ uvedl jeden ze zdrojů. Pilot hodinu kroužil nad letištěm, poté se rozhodl přistát ručně s použitím map. „Jednalo se o nepopíratelné narušení (signálu GPS),“ dodal.
Evropská komise ani Rusko na incident zatím nereagovaly, bulharský úřad pro řízení letového provozu narušení potvrdil. „Od února 2022 došlo k výraznému nárůstu rušení signálu GPS a v poslední době i falšování signálu,“ uvedl úřad. „Tato narušení ovlivňují přesný příjem signálu GPS, což vede k různým provozním problémům pro letadla i pozemní systémy,“ dodal.
Rušení GPS signálu a jeho falšování, které brání v přístupu k satelitnímu navigačnímu systému, tradičně používaly vojenské a zpravodajské služby k obraně citlivých míst. Nyní ho ale stále častěji využívají země jako Rusko k narušení běžného civilního života v sousedních zemích, poznamenal list Financial Times. Pobaltské zeměuž loni varovaly, že rušení signálu GPS, ze kterého je obviňováno Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu.