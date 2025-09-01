Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map

  11:51aktualizováno  11:51
Podezření na ruský zásah vyřadilo navigační služby GPS na bulharském letišti a donutilo letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou přistát v neděli v Plovdivu s použitím papírových map. Napsal o tom list Financial Times s odvoláním na tři úředníky obeznámené se záležitostí.

Ursula von der Leyenová (29. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

„GPS v celé oblasti se vypnulo,“ uvedl jeden ze zdrojů. Pilot hodinu kroužil nad letištěm, poté se rozhodl přistát ručně s použitím map. „Jednalo se o nepopíratelné narušení (signálu GPS),“ dodal.

Evropská komise ani Rusko na incident zatím nereagovaly, bulharský úřad pro řízení letového provozu narušení potvrdil. „Od února 2022 došlo k výraznému nárůstu rušení signálu GPS a v poslední době i falšování signálu,“ uvedl úřad. „Tato narušení ovlivňují přesný příjem signálu GPS, což vede k různým provozním problémům pro letadla i pozemní systémy,“ dodal.

Rušení GPS signálu a jeho falšování, které brání v přístupu k satelitnímu navigačnímu systému, tradičně používaly vojenské a zpravodajské služby k obraně citlivých míst. Nyní ho ale stále častěji využívají země jako Rusko k narušení běžného civilního života v sousedních zemích, poznamenal list Financial Times. Pobaltské zeměuž loni varovaly, že rušení signálu GPS, ze kterého je obviňováno Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu.

