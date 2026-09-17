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Evropská unie pošle Ukrajině 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů

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  22:36aktualizováno  22:36
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Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s ukrajinským prezidentem...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při příchodu na summit EU v budově Evropské rady v Bruselu. (6. března 2025) | foto: AP

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Evropská unie v pátek uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur (zhruba 80 miliard korun) na nákup raket a dronů. Oznámila to ve čtvrtek na síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Právě jsem telefonicky hovořila s prezidentem Zelenským. Zítra (v pátek) uvolníme 3,3 miliardy eur na rakety a drony pro Ukrajinu,“ uvedla von der Leyenová. Zároveň připomněla, že Rusko neustále útočí na Kyjev a snaží se jeho obyvatelům znemožnit každodenní život. „Stojíme při nich. A při všech Ukrajincích,“ zdůraznila.

Po posledních nočních ruských útocích na Kyjev zůstalo v ukrajinské metropoli 20 zraněných, mezi nimiž jsou i dvě děti, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Podle BBC Rusko poprvé za deset dnů zaútočilo na Kyjev balistickými a naváděnými střelami. Ukrajinské protivzdušné obraně se nepodařilo sestřelit ani jednu z nich.

Von der Leyenová také znovu připomněla, že EU minulý týden poprvé schválila možnost, aby Kyjev z unijní půjčky nakupoval i rakety PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot. „Je však zřejmé, že je zapotřebí více,“ zdůraznila dnes. „Proto jsem oznámila, že jsme připraveni využít zbývající prostředky z (finančního) nástroje SAFE ke spuštění nového programu společných obranných projektů EU a Ukrajiny,“ dodala.

V té souvislosti šéfka EK napsala, že EU a Ukrajina chtějí společně vybudovat evropský systém protivzdušné a protiraketové obrany, který bude navazovat na společný systém protiraketové obrany Freya.

Freya je připravovaný protiraketový systém, který vyvíjí ukrajinská obranná společnost Fire Point ve spolupráci s řadou evropských zemí a předními zbrojařskými firmami.

„Naše podpora zdaleka přesahuje oblast obrany,“ uvedla von der Leyenová a zdůraznila, že letos už EU pro Ukrajinu zmobilizovala téměř 15 miliard eur. Další pomoc bude následovat, ujistila.

6. září 2026

Válka na Ukrajině

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