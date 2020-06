Vozidlo ochranky narazilo zezadu do auta britského premiéra. Nikdo se nezranil

Nehodu patrně zavinil účastník kurdské manifestace před budovou zákonodárného sněmu, který na křižovatce vběhl před kolonu vládních vozidel. Limuzína ministerského předsedy byla nucena přibrzdit a vzápětí do ní zezadu nabouralo doprovodné vozidlo. Kolona se nicméně ihned dala opět do pohybu.



Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5