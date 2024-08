Maskovaní osadníci vnikli do vesnice na Západním břehu, jeden Palestinec zemřel

Při vpádu asi 50 maskovaných židovských osadníků do vesnice na okupovaném Západním břehu Jordánu byl zastřelen jeden Palestinec a další byl kriticky zraněn. S odvoláním na palestinské ministerstvo zdravotnictví o tom informovaly agentura Reuters a server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda oznámila, že zadržela jednoho podezřelého a předala jej policii.