Návrh zákona vznikl na základě dohody mezi poslanci a senátory. Počítá s tím, že vláda bude moci vracet umělecká díla na základě vládního nařízení, aniž by musela pokaždé přijímat samostatný zákon. Dosud tento proces zpomaloval omezený prostor v parlamentním kalendáři. Zákon stanoví několik kritérií, zejména pro ověření, zda bylo přivlastnění díla protiprávní či nikoli, a povinnou konzultaci s vědeckou a parlamentní komisí.
„Je to historický okamžik,“ řekla ministryně kultury Catherine Pégardová. Připomněla dlouhou legislativní cestu zákona, který naplňuje slib prezidenta Emmanuela Macrona daný v roce 2017 africké mládeži při projevu v Ouagadougou v Burkině Faso. Zákon má nejen zjednodušit vracení nelegálně získaných předmětů ze státních sbírek na žádost zemí původu či původních obyvatel, ale také přispět k obnovení vztahů s bývalými koloniemi v době, kdy Francie v řadě afrických regionů, zejména v Sahelu, ztrácí svůj vliv.
Krajně pravicové Národní sdružení (RN) uvítalo, že zvolené období nebylo delší, jak požadovala levice. Strana však lituje, že nebyly stanoveny podmínky vázající proces navrácení na záruky řádného zachovávání děl. Podle ministryně by toto ustanovení narušilo suverenitu států a oslabilo jeho symbolický a politický význam. Frakce Zelených (LE) uvítala, že zákon zařazuje nový cíl do poslání francouzských muzeí - zjišťovat původ svých sbírek.