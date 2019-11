Stoletý vrak nad Niagarskými vodopády se posunul směrem ke srázu. Pohnula s ním čtvrteční bouře

Ottawa Nákladní člun, uvízlý déle než století nad Niagarskými vodopády, se vlivem silného větru a deště uvolnil ode dna a posunul blíž k vodnímu srázu na kanadské straně vodopádů. Oznámila to správa tamního parku. Je to poprvé za více než století, co se těžké plavidlo pohnulo z místa.

„Domníváme, že se z původního místa posunul zhruba o 50 metrů,“ oznámil Jim Hill ze správy niagarského parku. Loď se také překlonila na bok.

Místní sdělovací prostředky informovaly, že se kolos pohnul při halloweenové bouři ve čtvrtek večer. „Pro tuto chvíli je vše zabezpečeno, ale za špatného počasí se může ještě dále pohnout," sdělil stanici CBC ředitel parku David Adames. Pokud by se nákladní člun dále posouval, muselo by se přistoupit k bezpečnostním opatřením. Vrak uvízl v řece Niagara nad kanadskou stranou vodopádů v roce 1918 ve vzdálenosti asi 600 metrů od přepadu vody zvaného Podkova. Niagaru tvoří tři vodopády, z nichž Podkova je největší. Voda v něm padá z výšky 52 metrů. Když nákladní člun uvízl v řece, byli na něm dva muži, které se s pomocí odvážného veterána z 1. světové války podařilo nakonec dostat do bezpečí. Plavidlo ale zůstalo zapříčeno mezi skalisky. Teď se posunulo na jiné místo a podle Hilla tam může zůstat vězet „dny nebo roky". Vodopády navštíví každoročně miliony turistů a mnozí se nechají lodí dovézt buď z americké, nebo kanadské strany až do středu, k vodám padajícím z Podkovy.