Podezřelý z brutální vraždy v Bratislavě je synem popraveného škrtiče žen

Škrtič žen. Takovou přezdívku si vysloužil Štefan Pantl, Slovák, který podle portálu Bratislava Deň vedl dvojí život a těžko nesl odmítnutí nabídky na sex. Tehdy se projevilo jeho pravé já. Některé ženy, které ho odmítly, znásilnil, další dvě však dopadly mnohem hůře.

Pantl se narodil v roce 1954 v Bratislavě, kde strávil zbytek života. Zpočátku mohl působit jako naprosto obyčejný člověk. Pracoval jako mechanik měřicích a regulačních přístrojů ve společnosti Slovnaft, byl ženatý a měl jednoho syna.

Jako nebezpečný muž se ukázal na narozeninové oslavě Anny v podunajskobiskupické části Dolní hony. V bytě se nacházeli další kamarádi Anny a rozhodli se, že půjdou do nedalekého obchodu koupit víno. Oslavenkyně zůstala s tehdy čtyřiadvacetiletým Štefanem sama.

Když se muž dozvěděl, že Anna žije sama, zalhal, že je rozvedený a cítí se sám. Následně ji požádal, aby se s ním vyspala. Annu jeho nabídka zaskočila a rázně ho odmítla. Štefana její odmítnutí rozzlobilo a zamířil do kuchyně, kde našel nůž. Vrátil se s nožem k Anně a přitlačil jí ho na krk s tím, aby s ním šla do ložnice.

Anna řekla, že se raději nechá zabít. Štefan poté začal vyhrožovat, že zabije všechny. Příchozí přátelé jej však rychle zpacifikovali a vyhodili z bytu. Anna se rozhodla nahlásit vše na policii, na stanici však nikdy nedorazila. V polovině cesty si všimla, že ji Pantl pronásledoval. Když ji dohnal, začal opět vyhrožovat, že pokud nahlásí, co se stalo, zabije celou její rodinu. Tloukl jí hlavou o železné zábradlí, mladá žena skončila v péči lékařů. Pravdu však nepřiznala.

Nalákal kamarádky do bytu

U jednoho hrůzného činu vyhrožování však Pantlovo chování neskončilo. V roce 1978 u koupaliště Lido zbil a znásilnil spolužačku své sestry. Poznal ji ve vinárně a rozhodl se ji doprovodit domů. U koupaliště ji začal obtěžovat, ale žena se bránila. Odmítnutí nesl Štefan těžko.

O rok později se pokusil znásilnit noční recepční, která pracovala v hotelu Krym. Podařilo se jí vyběhnout na ulici a křičela o pomoc. Štefan se tehdy lekl a utekl.

Takové štěstí však v září 1979 neměly dvě kamarádky Olga a Vlasta, které vyrazily po práci do města za zábavou. Ve sklípku Ponorka popíjely s kamarády víno a po uzavření baru se přesunuly do kavárny na hotelu Krym. V kavárně seděl i Štefan, který se zanedlouho ke dvěma ženám připojil. Líbila se mu Vlasta, již přemlouval, aby s ním šla na víno do jeho bytu v Bezručově ulici. Tam dorazily nakonec obě ženy.

Olga po chvíli usnula na gauči v obýváku. Vlasta byla také už unavená a lehla si do ložnice. Štefan vešel za ní a chtěl po ní sex. Žena ho však odmítla a tvrdě usnula. Nepochodil ani u Olgy. Rozzlobený se osprchoval, oblékl si župan a opasek ze županu si nechal v rukou. Potom jím ve spánku uškrtil Olgu a strhl jí z krku řetízek.

Vlasta se ve vedlejším pokoji probudila, muž ji několikrát znásilnil a dovedl do obývacího pokoje, kde ji donutil dotýkat se intimních míst mrtvé kamarádky. Poté jí uvázal opasek kolem krku a společně vyšli ven. Vlastě se podařilo udeřit muže do břicha, poté začala utíkat pryč. Po pár metrech však zakopla, Štefan ji ubil k smrti holí, kterou jí následně několikrát strčil do vagíny.

Všechny osobní předměty dvou zavražděných žen hodil Pantl do Dunaje a vrátil se do starého bytu k rodině. Své manželce daroval řetízek zavražděné Olgy.

Polapení a trest smrti

Dvě mrtvá těla byla nalezena po dvou dnech. Vyšetřovatelé postupovali rychle a zjistili, že zaškrcené ženy trávily v osudný večer čas v kavárně s několika muži. Všechny stopy vedly ke Štefanovi.

Toho přepadla panika a uvažoval, že emigruje. Nakonec se své ženě k brutálním činům přiznal. Tvrdil však, že k vraždě Olgy ho navedla Vlasta a poté mu pomohla její tělo odklidit. Vlastu prý musel zabít, aby ho neudala. Poté, co ho žena vyslechla, se společně rozplakali a měli spolu pohlavní styk.

Štefan poprosil manželku, aby schovala župan, který měl při činu na sobě, a odnesla ho do staré prádelny. Vyšetřovatelé muže zatkli hned druhý den. Jeho manželka ho při výslechu kryla. Tvrdila, že v osudnou noc byl její manžel s ní a synem. Policii se Pantl nakonec přiznal. Znásilnění a vraždu dívek vnímal jako čin, který potvrzoval jeho mužnost. Za své činy byl odsouzen k trestu smrti. Popravili ho v dubnu 1981.

O více než čtyřicet let po smrti Pantla je z podobně otřesného činu obviněn také jeho syn Jozef H. Muž, známý na Slovensku jako kuchař Jožko, minulý týden v pátek rozřezal tělo své osmačtyřicetileté přítelkyně, vyřízl z něj srdce a další orgány, které hodil do vědra vedle mrtvého těla. Bratislavští kriminalisté muže dopadli ještě v pátek odpoledne, je obviněn z vraždy.