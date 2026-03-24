Zátah na letišti ve španělské Murcii. Podezřelý z vraždy Čecha chtěl zmizet

Autor: ,
  16:44aktualizováno  16:44
Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března. Podle ní se podezřelý chystal opustit zemi.

Letiště ve španělské Murcii (15. ledna 2019) | foto: Profimedia.cz

Zavražděný Čech byl jedním z podezřelých v případu vraždy britského občana na jihu Španělska na konci roku 2024. Podle médií Čech spolupracoval na objasnění vraždy, a díky tomu byl vyšetřován na svobodě. Policie ho letos 1. března nalezla na pláži ve městě Torrevieja s vážným poraněním hlavy, muž krátce poté v nemocnici zemřel.

Podezřelého čtyřicetiletého muže z města Torre-Pacheco policie zadržela na mezinárodní letišti ve městě Murcia.

„Muž, který byl v minulosti trestán, byl zadržen v okamžiku, kdy se zřejmě chystal opustit Španělsko s připravenými doklady a kufry,“ uvedla policie. Zadržený byl v roce 2024 potrestán za ublížení na zdraví a neoprávněné držení zbraně.

Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita. Místní média tvrdí, že zavražděný Čech byl bývalý voják a sloužil ve francouzské cizinecké legii.

Torrevieja

Torrevieja

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Úhel pohledu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.