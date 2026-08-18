Stařec s chodítkem se přiznal k 30 let staré vraždě a znásilnění. DNA to potvrdila

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  16:36aktualizováno  16:36
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Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...

Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v roce 1994. Je podezřený z toho, že se k 24 leté ženě přiblížil na stezce Felsenweg pod pevností Ehrenbreitstein a lživými tvrzeními ji nalákal do nedaleké místnosti generála von Astera. (18. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...
Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...
Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...
Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...
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Jednaosmdesátiletý muž se v úterý u soudu v Německu přiznal, že před více než 30 lety znásilnil a zavraždil americkou turistku. Případ vraždy Amy Lopezové se podařilo vyřešit pomocí analýzy DNA, podezřelého policie zadržela letos v únoru v domově důchodců.

Čtyřiadvacetiletá Američanka Lopezová byla v září 1994 jako turistka v západoněmeckém městě Koblenc. Tehdy 49letý Němec ji podle obžaloby vylákal na odlehlé místo v pevnosti Ehrenbreitstein.

Tam ji spoutal, brutálně znásilnil a zavraždil. Tělo krátce po činu našly děti, které si na místě hrály.

Případ dlouho zůstával nevyřešený. Až díky novým metodám v analýze DNA se podařilo odhalit podezřelého. Muž, který žil v domově pro seniory, je od února ve vazbě.

K soudu podle agentury DPA dorazil s chodítkem. Jeho právní zástupce soudu řekl, že se obžalovaný k činu plně doznává. Verdikt by mohl padnout na začátku září.

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Stařec s chodítkem se přiznal k 30 let staré vraždě a znásilnění. DNA to potvrdila

Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...

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